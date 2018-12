La temporada 2018 finalizó con la entrega de premios a los mejores

La temporada 2018 llegó a su fin en el Club San Martín, en donde la Federación Correntina de Cestoball, con la profesora Viviana Allovero al frente, entregó premios y coronó a sus campeones en todas las categorías.

Un hecho inusual en los últimos años, en donde el calendario no coincidía con las actividades deportivas, y desde que Allovero con su grupo de trabajo está al frente, la Federación cambió de cara, y para bien.

Todos los podios Mayores

Apertura: 1º) Hércules, 2º) Regatas Corrientes.

Oficial: 1º) Boca Unidos, 2º) Regatas Corrientes.

Mayores B

Apertura: 1º) Regatas “Celeste”, 2º) San Martín.

Oficial: 1º) Regatas “Celeste”, 2º) San Martín.

Sub 17

Apertura: 1º) Regatas “Blanco”, 2º) Unión Arroyito, 3º) San Martín “Rojo”, 4º) Regatas “Celeste”.

Oficial: 1º) Regatas “Blanco”, 2º) San Martín.

Sub 17 “B”

Oficial: 1º) San Martín, 2º) Juventus, 3º) Regatas “Celeste”.

Sub 14

Apertura: 1º) San Martín “Rojo”, 2º) Hércules, 3º) Regatas “Blanco”, 4º) Regatas “Celeste”.

Oficial: 1º) San Martín “Rojo”, 2º) Regatas “Blanco”, 3º) Hércules, 4º) Regatas “Celeste”.

Mini

Apertura: 1º) Unión Arroyito, 2º) Hércules, 3º) Regatas Corrientes.

Oficial: 1º) Regatas Corrientes, 2º) Hércules.