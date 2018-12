Darthés negó todo, se victimizó y atacó a Thelma Fardin

Juan Darthés, el actor denunciado penalmente por violación por la joven Thelma Fardin, brindó una entrevista a Mauro Viale donde se desligó de las acusaciones y aseguró que "ella se me insinuó".

Darthés recibió en su casa al periodista y brindó las primeras declaraciones tras ser denunciado por haber violado a la joven actriz cuando tenía 16 años. Sin embargo, para el actor "No pasó, no existió nunca. Yo estoy muerto, indignado con una bronca increíble. No salí a hablar antes porque me recomendaron que no salga a hablar".

El actor fue muy lejos y responzabilizó a la actriz asegurando que fue él "el que la sacó de mi habitación y que le dijo Thelma vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá. Golpeó la puerta ella para decirme que no le funcionaba la llave y no pasó nada, absolutamente nada. Ella se me insinuó, me quiso dar un beso y yo le dije, pero qué pasa".

"Yo estoy muerto, dos veces no me pueden matar. Lo único que me interesa ahora en este momento es decir mi verdad porque quiero que la gente lo sepa. Yo nunca violé ni acosé a nadie. Nunca", declaró y luego agregó que "ella me quiso dar un beso, se me insinuó".

Al ser consultado sobre la versión de Fardin, respondió que "Yo no sé qué pasa con Thelma, ella golpeó la puerta de mi habitación, yo la saqué a ella de la habitación. Fui yo el que le dijo a ella que ella tenía la edad de mis hijos".



El actor recurrió en reiteradas veces a la victimización y aseguró que "no tengo idea de por qué lo hace. Yo voy a ir a Nicaragua (donde está radicada la denuncia penal). Yo fui el único tipo que cuando alguien dijo algo de mí me presenté ante la justicia. Oh casualidad que me castigan de esta manera".

Finalmente volvió a la victimización y afirmó que "si esto es cierto soy yo el primero que me mato, soy yo el primero que me condeno".

Para finalizar aclaró que se presentará ante la Justicia y que "con mis hijos y mi mujer está todo bien, son tres seres increíbles. Lo único que me importa es que estén bien ellos".

Infonews