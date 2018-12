Continúa hoy un debate por intento de femicidio

A las 8, en el Tribunal Nº 2, continuará hoy el debate por el caso de Yésica Valenzuela, quien recibió dos balazos de parte de la pareja de su madre y quedó con una discapacidad en la pierna. La mujer de 29 años y madre de dos niños, se comunicó con este medio para comentar, días atrás, que no había sido notificada oficialmente del inicio de esta instancia judicial. “Cuando me fui a averiguar recién ahí me notifican de que comenzaba el debate y que me tenía que presentar ese lunes como testigo; si no me acercaba, no iba a saber que esto sucedía. Ese mismo día me dijeron que me iban a informar sobre el proceso, nuevamente voy a averiguar sobre el próximo debate y me dicen que será el 13 de diciembre”, dijo la semana pasada Yésica Valenzuela a El Litoral.