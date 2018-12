En Corrientes se adhieren al pedido de emergencia por agresión machista

Colectivos de mujeres de todo el país convocaron hoy a un “silbatazo” en el marco de la denuncia de la actriz Thelma Fardin contra su colega Juan Darthés por presunto abuso sexual. La protesta fue organizada por la Campaña por la Emergencia por Violencia contra las Mujeres, la misma se promovió luego de la conferencia de prensa de decenas de actrices argentinas en el contexto de esta acusación formal ante la Justicia.

En Corrientes, desde la Multisectorial de la Mujer y el Colectivo de Mujeres comentaron ayer a El Litoral que si bien se adhieren al reclamo de emergencia nacional y acompañan a la víctima de abuso, no confirmaron si hoy también en esta ciudad se hará este “silbatazo”.

“Hubo la intención de hacer en la capital de esta provincia pero hasta el momento no podemos confirmar nada. Sí nos adherimos al pedido de emergencia nacional”, comentó a este diario Karina Cardozo, de Kuña Mbareté María Contti.

Desde la organización promotora expresaron a través de un comunicado: “Las mujeres rompimos el silencio y no nos callamos más. Este jueves 13 hagamos que se escuche la bronca en cada lugar de trabajo, estudio, barrio y a las 18 horas en las principales plazas del país salgamos todas a hacer un gran silbatazo nacional”.