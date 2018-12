Anunciarán hoy el fin de ciclo del Mellizo en Boca

Boca Juniors anunciará hoy de manera oficial el final del ciclo del director técnico Guillermo Barros Schelotto, después de una semana turbulenta por la derrota ante River Plate en la final de la Copa Libertadores de América.

No está confirmado aún, pero fuentes del club le aseguraron a Télam que hoy volverán a tomar contacto el presidente Daniel Angelici y el mellizo Guillermo después de la charla que mantuvieron el miércoles.

Luego de ese encuentro, el club informará lo que parece un secreto a voces: Boca no le renovará el contrato, que vence el próximo lunes 31 de diciembre.

De manera que Barros Schelotto le pondrá fin a un proceso de casi tres años, iniciado en marzo de 2016, durante el que Boca se coronó bicampeón del fútbol argentino (2017 y 2018), pero no pudo cumplir el mayor anhelo: la Copa Libertadores.

Angelici y el Mellizo podrían concurrir a una conferencia de prensa para una prolija despedida dado que se trata de un ídolo de la institución por su exitoso pasado como futbolista, especialmente durante la etapa de Carlos Bianchi.

Se sabía que ganara o perdiera la Copa Libertadores, Barros Schelotto tenía pensado cerrar su vínculo con la institución para buscar nuevos aires seguramente en el exterior y que la idea de Angelici era ofrecerle un año de renovación, más como una especulación política a sabiendas que la postura del Mellizo no iba a cambiar.

El resto de la Comisión Directiva de Boca sostiene que Barros Schelotto ya tenía su ciclo terminado y que la llegada de un nuevo entrenador podría traer nuevos aires a un año de las elecciones para presidente del club en diciembre del 2019.

Después de oficializar la salida del Mellizo, Angelici tratará de primero conseguir un mánager deportivo, que tendría como primera medida de gestión la designación del nuevo entrenador.

El último en ejercer ese cargo en el club fue Juan Simón entre 2014 y 2016. El nombre de Nicolás Burdisso, quien fue multicampeón en Boca con Carlos Bianchi, es el que suena con mayor fuerza para la dirección del área de fútbol.

Pero Angelici también tiene en mente otra conversación con Juan Román Riquelme con la intención de escuchar sus ideas sobre el plantel y algunos allegados no descartan que también pueda ofrecerle la función de mánager.