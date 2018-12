Boca Unidos recibirá a San Jorge en la primera fecha de la segunda fase

Fixture de la zona B

Primera fecha – 3 de febrero de 2019

Estudiantes vs. Huracán Las Heras

Boca Unidos vs. San Jorge

Desamparados vs. Deportivo Maipú

Chaco For Ever vs. Sarmiento

Segunda fecha – 10 de febrero de 2019

Chaco For Ever vs. Estudiantes

Sarmiento vs. Desamparados

Deportivo Maipú vs. Boca Unidos

San Jorge vs. Huracán Las Heras

Tercera fecha – 17 de febrero de 2019

Estudiantes vs. San Jorge

Huracán Las Heras vs. Deportivo Maipú

Boca Unidos vs. Sarmiento

Desamparados vs. Chaco For Ever

Cuarta fecha – 24 de febrero de 2019

Desamparados vs. Estudiantes

Chaco For Ever vs. Boca Unidos

Sarmiento vs. Huracán Las Heras

Deportivo Maipú vs. San Jorge

Quinta fecha – 3 de marzo de 2019

Estudiantes vs. Deportivo Maipú

San Jorge vs. Sarmiento

Huracán Las Heras vs. Chaco For Ever

Boca Unidos vs. Desamparados

Sexta fecha – 10 de marzo de 2019

Boca Unidos vs. Estudiantes

Desamparados vs. Huracán Las Heras

Chaco For Ever vs. San Jorge

Sarmiento vs. Deportivo Maipú

Séptima fecha – 17 de marzo de 2019

Estudiantes vs. Sarmiento

Deportivo Maipú vs. Chaco For Ever

San Jorge vs. Desamparados

Huracán Las Heras vs. Boca Unidos