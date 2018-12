Francescoli: “Tenemos las mismas chances que Real Madrid, es un cincuenta para cada uno”

El manager de River Plate, el uruguayo Enzo Francescoli, afirmó que tienen las “mismas chances” que Real Madrid, de España, en caso de una hipotética final del Mundial de Clubes en Emiratos Arabes Unidos.

“Tenemos las mismas chances que Real Madrid, es un cincuenta para cada uno”, aseguró el ex futbolista en una nota con TyC Sports.

“El partido previo nunca fue fácil, y no lo va a ser en esta ocasión”, advirtió.

River se enfrentará al ganador del cruce entre Esperance (Túnez) y Al Ain (Emiratos Arabes Unidos).

Asimismo, el “Príncipe” analizó: “El Real Madrid no cambió mucho respecto de los últimos años.Tiene jugadores de renombre y muy importantes, jóvenes que han surgido del club. No creo en eso de cómo llega un equipo a un partido”.

Finalmente, Francescoli reconoció que hay desventajas en relación al “plantel y al presupuesto”.

River consiguió su único título intercontinental contra Steaua Bucurest (1-0) en 1986 cuando se jugaba en Tokio.

Además, el conjunto “millonario” cayó en 1996 frente Juventus (1-0) y ya en el Mundial de Clubes 2015 ante Barcelona (3-0).