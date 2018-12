Gago fue operado con éxito de su rotura del tendón de Aquiles

El mediocampista Fernando Gago, una de las principales figuras de Boca Juniors, fue operado ayer con éxito de la rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha que sufrió el domingo último en ocasión de la final de la Copa Libertadores en Madrid.

El referente xeneize, que fue operado en el Sanatorio Agote, había sido revisado más temprano por el doctor Jorge Batista en Kynet, el Centro Médico especializado en Medicina del Deporte donde atiende Batista (el jefe del departamento médico de Boca) en el barrio porteño de Recoleta.

El futbolista no quiso hablar con los medios de prensa, visiblemente malhumorado luego de la seria lesión que sufrió y que podría marcar el final de su carrera a los 32 años.

Es que la lesión de Gago, nacido en abril de 1986 en Ciudadela, es la tercera consecutiva y muy seria, luego de la rotura del tendón de Aquiles en la pierna izquierda que sufrió en 2015 y la de ligamentos cruzados en la rodilla derecha del año pasado, la primera jugando en Boca y la segunda para el seleccionado argentino por las Eliminatorias Sudamericanas.

Gago fue llevado al consultorio de Batista por su esposa, la ex tenista Gisela Dulko, y descendió del vehículo ayudado por muletas para no apoyar la pierna derecha.

Gago inició su carrera en Boca y luego vistió las camisetas de Real Madrid y Valencia en España, Roma en Italia, tuvo un paso fugaz por Vélez y volvió a ponerse la camiseta xeneize en la que alcanzó los rendimientos más altos de su carrera.