No asistió a la audiencia con Calu Rivero

Se realizó ayer por la mañana una audiencia preliminar entre Juan Darthés y Calu Rivero, luego de que el actor le iniciara una demanda por “daños y perjuicios” tras una denuncia pública de abuso que le realizara ella, originada cuando eran compañeros en la novela Dulce amor. La cita era a las 10 en los Tribunales de Comodoro Py. La actriz llegó puntual, aunque evitando realizar declaraciones a la prensa. Pero el actor no concurrió. Aun con la ausencia de Darthés, la audiencia se realizó de todos modos. Las partes (el actor estuvo representado por un abogado) no alcanzaron un acuerdo y el juicio seguirá su marcha, según precisó el abogado de Calu, Gustavo Papeschi. El martes, horas antes de que otra actriz, Thelma Fardín, denunciara a Darthés por violación, la abogada Ana Rosenfeld presentó la renuncia como su abogada. “Yo no fui notificado oficialmente de la renuncia de Rosenfeld. Tengo presente lo que salió en los medios, pero desconozco quién concurrirá”, dijo Papeschi, quien además explicó que el juez de la causa buscaría en esta instancia que “se llegara a una conciliación” para no alcanzar un juicio. Al no suceder esto, se analizarían ahora “las distintas pruebas”, según había explicado Papeschi en diálogo con TN.