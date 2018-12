“El delincuente es Darthés”

Un día después de que lo hiciera Juan Darthés, el actor a quien denunció (pública y judicialmente) de haberla violado a sus 16 años, Thelma Fardín concedió su primera entrevista televisiva desde su acusación. “Lo que está pasando excede mi caso”, dijo la actriz en diálogo con Verónica Lozano en el programa Cortá por Lozano, destacando el enorme alcance que encontró su valentía de lograr contar lo que debió sufrir en mayo de 2009. “Hice ese video para protegerme del después, jamás imaginé este nivel de repercusión”, confesó.

Fardín explicó por qué tardó casi una década en dar a conocer lo que habría ocurrido en la habitación del hotel de Nicaragua que ocupaba Darthés: “Lo sanador es hacerlo en el momento que uno quiere, que (las víctimas) no estén obligadas”, resaltó.

Asimismo, la artista habló de que a las víctimas se les endilga la responsabilidad de la violación.

“Si le está pasando algo, no es mi responsabilidad: el delincuente es él”, advirtió la actriz. “Ojalá podamos entender cuál es nuestro lugar, nuestro cuerpo, nuestras decisiones. No decir: 'Ella tocó la puerta…'. ¿Qué estás diciendo con eso?”.