Denuncian robo en un establecimiento escolar

La directora de la Escuela 517 denunció que en la lluviosa madrugada de ayer delincuentes entraron a robar al edificio escolar llevándose equipos de sonido, en tanto que también provocaron destrozos.

La docente Zuly Pelozo se presentó ante la Comisaría Segunda de esa ciudad a exponer el hecho de inseguridad que damnificó a la institución que preside, la cual se encuentra ubicada en elbarrio José María Gómez, precisó una información del portal Tu Mercedes.

La mujer comentó que ingresaron delincuentes y les robaron equipos de sonido y varias cosas más, lo cual le ocasionó un grave daño a nivel institucional.

El hecho se registró en plena madrugada de ayer, cuando una fuerte lluvia se precipitaba la cual además ocasionó un corte de luz. La circunstancia fue aprovechada por los delincuentes para actuar sin ser escuchados.

Algunos vecinos del lugar sorprendidos por lo ocurrido estimaron que los autores podrían ser menores que se juntan a menudo durante las noches en calles cercanas.

La docente, en cuanto a las pérdidas sostuvo que les robaron de la escuela un proyector, y equipos de sonido uno marca Panasonic y otro marca Ciclo.

Destacó al mismo tiempo que los delincuentes intentaron llevarse un laboratorio pero no pudieron hacerlo. Lo concreto es que para poder entrar al establecimiento los malvivientes rompieron una puerta y violentaron varias cerraudras internas, ocasionando un tremendo daño.

En la Escuela trabajaron peritos de la Unidad Regional que levantaron algunas huellas que podrían ayudar a la investigación que está en manos de la Comisaría Segunda.

No descartan que hayan robado otros elementos que aún no fueron advertidos, en tanto que por el momento no hay novedades de las cosas robadas y tampoco de los delincuentes.