“La postura de senadores del PJ es la misma que la de diputados: no avalar créditos”

Pese al optimismo oficialista por conseguir los 10 votos en el Senado para la aprobación sin modificaciones del proyecto de Presupuesto 2019, el senador peronista Victor Giraud confirmó ayer a El Litoral que “la postura de la oposición es la misma que la de los diputados: no avalar los créditos”.

“La negativa a los créditos es lo que acordamos en la reunión del partido. Además, no hay un detalle de las obras que se harán, las tasas del préstamo. Nosotros tenemos voluntad, pero en estas condiciones no se puede aprobar”, explicó.

El legislador recordó que el propio ministro de Hacienda Marcelo Rivas Piasentini les reconoció que “en estas condiciones del país, con las actuales tasas, no tomarían créditos”.

“Además, están pagando tasas del 50 por ciento del último crédito que tomó el Gobierno el año pasado y eso es una locura”, advirtió.

Giraud le bajó el tono a la polémica por el Presupuesto 2019. “El Gobierno dice que quiere el aval, por las dudas, para acceder al crédito. Nosotros lo que decimos es que no hay problema, que cuando necesiten estamos dispuestos a acompañar los créditos para obras con tasas recomendables, que presenten todo detallado y lo aprobamos”, dijo.

Para el senador de la oposición, “los legisladores del oficialismo también tenían reparos al proyecto, por lo que se descartaban cambios y que vuelva de Diputados”.

Sobre la postura de los intendentes peronistas, el legislador reconoció que “no hay uniformidad en la opinión de todos los jefes comunales”.

El proyecto de Presupuesto 2019 será tratado el jueves por el Senado. La iniciativa contempla un aval para créditos por $7.000 millones.

El PJ emitió un comunicado en el que alerta: “La Provincia de Corrientes ha ingresado en un ciclo de déficit financiero que se inicia en 2017 con más de $2.000 millones, continúa en el 2018 con un número cercano a ese valor, más el ideado por este proyecto de presupuesto de $6.600 millones. Esta situación hizo cambiar el paradigma de desendeudamiento en el que estábamos hasta el 2015, para pasar a quintuplicar la deuda en sólo 4 años si se tomaran los créditos autorizados en el presente.

Esto además tiene un fuerte impacto en los servicios de la deuda, sólo de intereses se prevé más de $2.000 millones, casi el doble que el presupuesto asignado al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, cuando hace sólo 3 años eran siete veces menos que aquel”.