Inician alegatos en el juicio a un hombre que secuestró y violó a su ex pareja

Llega a su instancia final el juicio a un hombre que en el verano de 2017 secuestró a su ex pareja -menor de 17 años-, la encadenó a su cama y la violó durante semanas.

Se trata de José María Vallejos de 22 años, alias “Porteño”. Se lo acusa de lesiones graves agravadas por el vínculo por mediar violencia de género, privación ilegítima de la libertad calificada por abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante. El cuerpo tribunalicio que está integrado por los jueces Ariel Azcona, Amelia Zair y Juan José Cochia, dio a conocer que mañana a las 8.30 inician los alegatos en la causa. Cerca del mediodía se podría llegar a conocer la sentencia.

La causa

De acuerdo a la investigación, el hecho se produjo entre enero y febrero del año pasado. La joven residía con Vallejos en una vivienda situada en el asentamiento del barrio Pirayuí, en cercanías al puente negro.

Por las situaciones de violencia, ella, con su hijo, decidió abandonar la vivienda e irse a vivir con su familia. En esa oportunidad denunció a Vallejos por el delito de lesiones leves y amenaza. Consiguió que la Justicia dicte una medida de restricción para evitar el acercamiento de su ex pareja.

Sin embargo, Vallejos concurrió a su domicilio, la tomó por la fuerza y la llevó a su casa junto con su hijo mediante amenazas.

Según denuncia de la víctima, fue encadenada a la cama y su hijo quedó al cuidado de la madre de Vallejos. Allí vivió la peor pesadilla.

Era abusada continuamente por el imputado y no le permitían ir al baño; hacía sus necesidades en un tachito. Semanas después, en un descuido de su captor, logró golpearlo en la cabeza con un hierro y escapó del lugar. Recién en agosto de 2017, Vallejos fue detenido, a pesar de la inmediata denuncia de la joven. Fue procesado y quedó alojado en la Unidad Penal Nº 6 de Corrientes.

La víctima sigue criando a su hijo y se encuentra con asistencia psicológica por todo lo vivido.