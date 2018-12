Robaron la lancha del Municipio de isla Apipé y sospechan que está en Paraguay

La Municipalidad de la isla Apipé denunció el robo de su lancha ante la Prefectura Naval de la localidad de Ituzaingó.

La embarcación había sido utilizada por última vez el martes y quedó amarrada en el muelle de la isla. La sorpresa fue grande cuando, en la mañana de ayer, el timonel fue a buscarla pero no la encontró. Al parecer, habría sido remolcada por otra lancha en horas de la noche o la madrugada.

Por más que realizaron una intensa búsqueda, dado que podrían haberse soltado las amarras y navegado río abajo, el rastrillaje no dio resultados.

Desde el Municipio, el viceintendente Juan Dacunda indicó que se sospecha que el vehículo podría estar en agua paraguayas y describió que “se trata de una lancha de pasajeros y Trakker motor 90 Hp Yamaha, con la particularidad de un casco amarillo, único y singular en la zona”.

“Es una sorpresa absoluta. Es la única embarcación de la Comuna y nos complica mucho la situación”, admitió Juan Dacunda, viceintendente de la población. “La tuvieron que llevar amarrada a otra lancha”, aseguró.

“La lancha estaba amarrada en la zona del puerto y hoy no la encontramos. Se tuvo que hacer un traslado y nos encontramos con la sorpresa”, relató Dacunda.

“Obviamente debe estar en aguas de Paraguay. Es un bote de pasajeros. Tiene una particularidad: un casco amarillo que es único en la zona”, añadió.

El funcionario precisó que “es una complicación tremenda porque es el medio de movilidad de la Comuna”.

La lancha tiene una capacidad para 6 personas más el conductor. Todas las fuerzas navales, argentinas y paraguayas, buscan el bote.

“Tuvo que haber un estudio previo. Alguien la tuvo que llevar amarrada a otra lancha”, conjeturó Dacunda, molesto por la situación.