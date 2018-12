Un abogado destruyó su camioneta al colisionar contra un animal vacuno

El abogado penalista Jorge Barboza resultó ileso pese al fuerte impacto de la camioneta que conducía contra un animal vacuno que repentinamente se cruzó en el camino, en la localidad de Ita Ibaté. El accidente se produjo ayer a la madrugada sobre la Ruta Nacional Nº 12 a la altura del kilómetro 1.191.

El letrado viajaba a bordo de su camioneta Ford Ranger modelo 2006, y no sufrió heridas de gravedad. “Por suerte venía en este vehículo, sino, no la contaba”, comentó.

“Tenía pensado viajar en un automóvil que es mucho más bajo y el desenlace podría haber sido peor”. “El animal era propiedad de un hombre que reside en la zona, que dio su palabra de que pagaría los daños. Veremos. Por lo pronto me queda el seguro”. “Lo importante es que pude salir ileso. Pese a la violencia del impacto, el capó se abrió y me protegió el parabrisas”, finalizó.