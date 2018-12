“Ahora vamos a empezar a vivir la verdadera fiesta: la victoria ante Boca”

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, aseguró ayer que el hecho de que el equipo haya quedado eliminado de la final del Mundial de clubes tras perder por penales frente al local Al Ain no lo pone triste, porque ahora los hinchas van a “empezar a vivir la verdadera fiesta: la victoria contra Boca”.

“No estoy triste. Por supuesto que me hubiese gustado jugar la final del sábado, pero siento que me sacaron un peso de encima. Ahora vamos a empezar a vivir la verdadera fiesta: la victoria contra Boca”, señaló D’Onofrio a TyC Sports en Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos.

“La victoria ante Boca en la final de la Copa Libertadores quedará en la historia por los siglos de los siglos. En Madrid me hicieron una nota y yo respondí que esto (el Mundial de Clubes) era la frutilla del postre”, declaró.

“Después me di cuenta de que tenía que cambiar el discurso porque los jugadores y el cuerpo técnico estaban concentrados en ganar. Pero bueno, las declaraciones de muchos era ‘ya nos diste la gloria más grande, ya estamos hechos’. Creo que nos relajamos un poco todos”, admitió.

D’Onofrio añadió: “Ahora ya está. Chau. Estoy acá, tomándome un trago con un amigo y viendo esta mezquita. Ahora vendrán los festejos y los disfrutaremos...”.

De todas formas, el titular del ‘Millonario’ admitió que “el reproche del hincha de River por jugar en Madrid siempre existió. Muchos creyeron que no estábamos luchando lo suficiente”. Pero piensa que ahora es tiempo de festejar el título contra Boca y continuar en el mismo camino de la mano del técnico Marcelo Gallardo.

“Hay que seguir ganando copas e inculcando valores. Con Marcelo Gallardo somos muy parecidos. Vamos por más”, concluyó D’Onofrio.