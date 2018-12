Además del bono de $4 mil, Irigoyen garantizó que desde febrero el plus será de $3 mil

En el predio del parque automotor de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá, el intendente José Irigoyen se reunió con el personal de Obras Públicas para ratificarles no sólo el pago del bono navideño de $4 mil, sino también otras mejoras en el plus que perciben mensualmente.

Según lo informado por la Municipalidad, ayer se acreditó en las cuentas de los municipales el primer adicional mencionado. Y si bien el cónclave fue realizado con empleados de una de las áreas, el jefe comunal aseguró que el beneficio rige para todos los trabajadores. “Estamos casi al final del 2018, un año que ha sido muy complejo. Es el primer año de gestión de un equipo nuevo y no queríamos dejar de compartir este momento con ustedes”, expresó Irigoyen en el inicio de su alocución. Tras lo cual continuó: “Quiero agradecerles todo lo que hicieron para cumplir con los servicios que la Municipalidad le brinda al vecino” y “desearles lo mejor para estas fiestas de fin de año, y que hagan extensivo el saludo a sus familias”.

Seguidamente, confirmó que ayer también ya estaba disponible el aguinaldo “y la semana que viene, más precisamente el viernes 28, va a estar depositado también el sueldo”, anticipó.

En tanto, “el 10 de enero va a estar el plus salarial que ya es habitual todos lo meses”, aseveró. Después acotó que ese aporte incluirá también un bono de fin de año de $1.500.

Mientras que “para el mes de febrero ya se va a establecer la suma de $3 mil para el plus salarial. Una cifra que regirá para el resto del año”, aseveró el Intendente, quien concluyó la reunión con salutaciones al personal de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad.