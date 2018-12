Arrancó el verano con una temperatura inferior a los 30° y se anuncian jornadas similares

Luego de jornadas calurosas que superaron los 35° de calor, llegando a una sensación térmica que alcanzó los 43°, durante el primer día del verano el registro sólo llegó los 27° y desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunciaron que durante la Nochebuena y la Navidad el calor dará un respiro ya que las máximas llegarán a los 30° con cielo nublado.

Si bien las playas capitalinas fueron habilitadas desde el 1 de noviembre, como inicio de la temporada de verano, durante la primera jornada, de acuerdo con el calendario, la temperatura no superó los 30° y según el SMN sólo alcanzó los 27º, en horarios de la siesta, anticipando los próximos días donde el cielo se mantendrá parcialmente nublado y con registros de 30°, en especial durante la Nochebuena y la Navidad.

No obstante, vale recordar que se encuentran habilitados los 5 balnearios municipales, en los cuales no se permite el ingreso con bebidas alcohólicas ni objetos punzantes.

En tanto desde la Comuna y la Provincia dispusieron personal de Guardia Urbana, Policía Turística y el cuerpo de guardavidas. Además los bañistas cuentan con el servicio de transporte público de pasajeros. Asimismo, durante los días de fiestas, se realizarán en la zona operativos de tránsito y alcoholemia a fin de prevenir accidentes viales.