Persiste peligro de derrumbe en el mercado incendiado y aún esperan resultado pericial

Después del impactante incendio que destruyó 82 puestos de ventas del Mercado Municipal conocido como “Paseo de compras”, la situación sigue siendo muy delicada.

En tal sentido habló ayer el jefe de Bomberos de la Policía de la provincia, comisario general Félix Cemborain, quien en principio no descartó ninguna hipótesis sobre qué originó el incendio. Ante FM Radio Dos planteó que esperan los resultados de las pericias. Y afirmó que ayer a la noche -por el jueves- se retiró del lugar la guardia de bomberos.

Advirtió, además, que el peligro de derrumbe continúa.

“Se están haciendo las pericias. Lleva su tiempo, el bidón secuestrado ya se mandó a peritaje”, contó y sobre si se trató de un atentado o no, dijo que “no descartamos nada, las dos hipótesis son viables, el tema es contar con elementos que comprueben el hecho”.

Acerca del estado de salud de los bomberos que actuaron en el hecho, Cemborain informó que “el estado de salud es bueno, cuando uno aspira un poco de humo necesitamos asistencia, pero están bien”.

Agregó que “ayer a la noche se levantó la guardia de bomberos, a última hora de la tarde-noche de ayer se hizo la última revisión”.

Asimismo, el comisario explicó que “depende de la cantidad de combustible que se tira para iniciar, y la propagación es rápida porque había elementos inflamables en el lugar”.

En cuanto al riesgo de derrumbe afirmó que “existe siempre”.

Por último, Cemborain explicó que “la Municipalidad iba a poner una mampara entre locales para que puedan trabajar en el día de hoy en la parte del mercado que no fue afectada”.

Hecho

Tal como se informó ayer, en la madrugada del sábado, cerca de las 4.30, se desató un devastador incendio en el “Paseo de compras” municipal ubicado en Lisandro Segovia (Córdoba) y Doctor Ramón Castillo (Ex Vía) que queda en el mismo edificio que el de Productos Frescos.

En total, 82 locales de venta de ropas y demás artículos quedaron destruidos.

Todo quedó reducido a cenizas, con hollín por todas partes, y las pérdidas económicas son millonarias.

Fueron momentos de mucha tensión e incertidumbre. Los bomberos atacaron con énfasis el incendio para evitar que se propagara y destacaron en todo momento que la situación estuvo bajo control.

Pese a todo, las pérdidas fueron totales para las decenas de trabajadores que quedaron sin nada, justo horas antes de la llegada de las fiestas de fin de año, cuando muchos comerciantes se predisponen a obtener grandes ganancias con las ventas.