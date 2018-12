San Lorenzo tuvo más banca y eliminó a Comunicaciones

n La ilusión que tenía Comunicaciones de alcanzar la final del Súper 20 quedó trunca anoche al perder frente a San Lorenzo por 88 a 81 en una de las semifinales del certamen que habitualmente se juega como preparación para la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), pero que por cambios en el calendario deportivo quedó para el último mes del año.

El cotejo se disputó en el estadio Ciudad de Santiago del Estero donde el actual campeón de la Liga Nacional y de las Américas mostró la jerarquía individual de algunos jugadores y lo extenso de su plantel. Los conducidos técnicamente por Gonzalo García tuvieron a Nicolás Aguirre (17 puntos) y Tyronne Curnell (15 tantos) como máximas figuras, aunque se destacó el aporte de los protagonistas que llegaron desde la banca que anotaron 46 puntos.

De acuerdo con el informe que publicó Basquet Plus, el partido arrancó en un marco de paridad, en el que Selen Safar cargaba con los ataques de Comunicaciones y Aguirre con las ofensivas de San Lorenzo. Sin embargo, sería el Ciclón el que tomaría las primeras ventajas considerables, apretando las tuercas en defensa y encontrando un buen tramo de Jerome Meyinsse cerca del aro. Al finalizar el período, San Lorenzo ganaba por 23 a 17.

La reacción de Comunicaciones no se hizo esperar, en un segundo cuarto en el que anotaron seis triples: dos de Novar Gadson y uno de Facundo Giorgi, Miguel Gerlero, José Defelippo y Safar, para tomar diferencia máxima de seis (38-32). El problema para los mercedeños fue que nuevamente San Lorenzo lo cerró mejor, otra vez con Meyinsse a la cabeza, ayudado por un buen ingreso de Vildoza. Comu bajó los porcentajes notablemente y vio cómo el marcador se daba vuelta: 45-42 para los de Gonzalo García al llegar al entretiempo.

El tercer cuarto sería totalmente de rachas. La primera fue para San Lorenzo, sacando ocho de brecha, con seis puntos al hilo de Joel Anthony. Inmediatamente, Comu respondió con un parcial de 10-0 para pasar al frente por dos, pero volvió a repetirse la tendencia y los de Boedo lo cerraron mejor: bombas de Tyrone Curnell y Vildoza para tomar un respiro y meterse a los 10 minutos finales arriba por 66-59.

San Lorenzo no bajó el ritmo y llegó a sacar 12, luego de un volcadón de Mathías Calfani. Lejos de entregarse, los correntinos siguieron batallando duro durante toda la noche, recortando la diferencia a cinco, con un par de acciones de Luis Cequeira. De todas formas, el tricampeón de la Liga seguiría encontrando soluciones en Curnell, apoyado ahora por Tucker (10 puntos en el cuarto parcial), para volver a escaparse y terminar de sentenciar el 88 a 81 final.

Para Comunicaciones fue el cierre competitivo del año con un balance positivo pese a que no pudo superar la barrera que representó San Lorenzo en la semifinal.

El desenlace del Súper 20 se concretará esta noche desde las 21 cuando San Lorenzo enfrente al ganador del cotejo que anoche, al cierre de esta edición, disputaban Quimsa y Obras.