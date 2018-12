Volvió a desestimar las acusaciones en su contra

Tanto en el descargo que realizó en el proceso del juicio político como así también en un nota publicada por El Punto Justo, el ahora intendente suspendido de Garaví, Erasmo Chukel, desestimó las acusaciones en su contra. Al mismo tiempo cuestionó al edil que presentó la denuncia que dio origen al enjuiciamiento. “Luis Alvez me denuncia porque perdió en las urnas”, expresó al citado medio. Haciendo referencia en este punto al actual concejal que en los últimos comicios también compitió por la Jefatura comunal de Garaví.

Con respecto a los balances adeudados desde marzo del 2015, insistió en que no contaba con un auditor y que cuando solicitó hacer un convenio para el contralor, el Concejo no le autorizó.

Mientras que sobre el presunto recorte de los fondos correspondientes al cuerpo deliberativo, Chukel manifestó que fue la presidenta del recinto local quien primero le solicitó que sólo le diera “sólo el cheque para pagar los sueldos. Luego empezó a pedir el dinero en efectivo, ya que según ella se le complicaba ir hasta Virasoro a cobrarlo”.

“Y desde el mes de octubre empezó a solicitar el remanente que había quedado y la totalidad del mes, por lo cual firmó el recibo correspondiente y eso está adjunto al expediente. Por lo cual es su palabra contra su firma, que parece no recordarla”, destacó Chukel.

Y con respecto a la causa judicial por un presunto delito contra la identidad sexual de una menor, expresó: “Quiero comentarles que los testigos desestimaron todo los dichos de la denunciante”. Asimismo, atribuyó que la acusación respondió a una cuestión política para “ensuciarme” durante el proceso electoral.