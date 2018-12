“La actividad creció en la región”, sentenció Lettizia Alcaraz

El 2018 fue un año de consolidación y crecimiento para el rugby femenino en la Unión del Nordeste. Aumentó la cantidad de jugadoras federadas, la competencia sumó torneos, categorías y meses, y en los seleccionados de la Urne se vio reflejado el trabajo interno.

Lettizia Alcaraz, oficial de desarrollo del rugby femenino, destacó que uno de los puntos más positivos del año fue que se logró ampliar la competencia. Se concretó un torneo oficial tanto para juveniles como para mayores, además del certamen regional con las uniones de Misiones y Formosa, y la participación de los seleccionados.

La ex integrante de los seleccionados nacionales, sostuvo: “Aumentar la competencia genera mantener a las jugadoras activas, lo que hace que el nivel de juego crezca. Eso se vio a lo largo de la temporada en nuestra región”.

A lo largo de la temporada se concretó un circuito de rugby femenino en la Unión del Nordeste para las categorías primera y juveniles. En la división superior, San Patricio y Chaco Rugby lograron clasificar al Regional. Además, por primera vez, las chicas también tuvieron su Seven Oficial.

Jugar más tiempo permite que las chicas tengan competencia constante y esto motiva para que nuevas jugadoras se acerquen a la actividad. Alcaraz detalló que de 2017 a 2018 se sumaron casi 50 jugadoras en toda la región, lo que posiciona a la Urne entre las uniones con más jugadoras fichadas. “Las actividades de Proba Rugby, rugby sin contacto, tuvo un alto impacto en las chicas, que poco a poco se van sumando a los diferentes clubes”, aseguró.

Otro de los puntos positivos para la región, fue la convocatoria, en varias oportunidades, a concentraciones nacionales de Malena Díaz, jugadora de Abipones (de Castelli) y la participación de las referees Viviana Garat, María Vallejos y Darka Bondar en torneos nacionales e internacionales.

Lettizia, quien desarrolla las actividades de rugby femenino junto al oficial de Desarrollo UAR Ramiro Fiat, remarcó como cierre de oro del año la participación de los seleccionados –juvenil y mayor- en torneos nacionales.

Las más chicas participaron del Primer Torneo Nacional de seleccionados juveniles en Tucumán: “Terminamos cuartas pero nos trajimos una buena experiencia, porque el roce con equipos más fuertes nos sirve para mejorar”, explicó. Lo mismo ocurrió con el seleccionado de mayores en el Seven de la República donde las chicas pudieron ascender posiciones.

Por su parte, Fiat destacó el apoyo que está dando el Consejo Directivo de la Urne al rugby femenino y resaltó que “fue un gran año, donde pudimos ver crecimiento y sobre todo ganas de continuar por este camino”.