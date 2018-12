ANGEL LUIS PLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 24 de Diciembre de 2009 en la ciudad de Corrientes. Al cumplirse 9 años de su partida a la Casa del Padre Celestial, su esposa, hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa en su memoria que se celebrará en la Iglesia Santa Rita de Casia de la ciudad de Esquina (Ctes.) el lunes 24 de diciembre a las 21 horas… Y finalmente entendimos que no es verdad que te has marchado querido Yayo. Estás en todo, como siempre, junto a todos nosotros, sólo que no podemos abrazarte. Estrella guía, Centinela… hasta luego. Hasta que los abrazos otra vez sean posibles.