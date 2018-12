Docentes evaluaron acciones gremiales en el año y perfilaron las demandas para el 2019

Integrantes de la comisión directiva y de los distintos secretariados departamentales de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp) se reunieron el último viernes en la ciudad de Goya, para analizar en conjunto a modo de balance el año a punto de finalizar, pero por sobre todo delinear cómo abordarán el 2019, teniendo en cuenta que será un año muy cargado en lo electoral y en el cual la agenda de las y los trabajadores, consideran, debe tener prioridad.

Aproximadamente, medio centenar de trabajadoras y trabajadores docentes de los distintos departamentos del interior transitaron participando de la reunión provincial del sindicato docente que tuvo lugar el pasado viernes en Goya.

Panorama nacional en lo político y económico con sus consecuencias, situación provincial en cuanto a lo laboral, salarios por debajo de la línea de la pobreza, políticas y prácticas del sindicato desde la perspectiva de género fueron algunas de las temáticas incluidas en agenda y desarrolladas en profundidad por quienes participaron del encuentro.

Por su parte, el secretario general, licenciado José Gea, hizo particular hincapié en que “las demandas laborales y salariales de los prácticamente 22.000 docentes de la provincia no han tenido respuesta alguna por parte del Gobierno. Si bien es cierto que el bono de fin de año y el plus mensual ayudan al bolsillo en tiempos tan difíciles, la verdad es que los salarios de los docentes provinciales se encuentran por debajo de la línea de la pobreza”, expresó de acuerdo con un comunicado difundido desde Acdp.

El representante gremial resaltó, además, que si bien el año que se avecina es un año muy electoral, su tarea y la de sus pares será “luchar por que la clase dirigencial política le dé prioridad y trascendencia a la agenda del conjunto de trabajadoras y trabajadores. Las urgencias de las demandas necesitan respuestas ahora, no más promesas a futuro”, indicó.

En cuanto a la coyuntura nacional, Gea dijo que “esto ya ni siquiera es neoliberalismo, esto es un saqueo, están destruyendo al Estado, al sector productivo privado, están devastando a nuestro país”, en tono muy crítico al accionar del Gobierno nacional al cual está aliado el provincial.