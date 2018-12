Quimsa venció a San Lorenzo y es el nuevo campeón del Súper 20

Quimsa de Santiago del Estero se coronó el sábado campeón del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), al vencer al máximo favorito, San Lorenzo, por 76-70 en la final disputada en el estadio Ciudad de esa provincia.

El conjunto local, sustentado en el goleo del alero estadounidense Courtney Fells, máximo anotador del partido con 22 tantos, estuvo arriba en el tanteador desde el inicio del juego, que tuvo parciales de 25-15, 38-32 y 65-46.

San Lorenzo, tricampeón vigente del básquetbol argentino, pagó cara su falta de eficacia en la primera mitad del partido y cuando intentó una reacción chocó con la buena defensa de Lucas Mainoldi y Roberto Acuña, que lideraron los rebotes con siete y nueve respectivamente.

“La Fusión” santiagueña alcanzó así su cuarto título a nivel nacional después de la Copa Argentina 2009, el Súper 8 2014 y la Liga 2015.

El base del equipo local, Nicolás De los Santos, quien aportó diez punto en la final, fue premiado como el Jugador Más Valioso (MVP) del torneo.

Courtney Fells fue el encargado de romper el cero, Mathias Calfani igualó, el arranque fue parejo y de ida y vuelta, con Leonardo Mainoldi activo en toda la cancha, Quimsa le sacó 6 puntos de ventaja al Ciclón. Gonzalo García solicitó minuto para ordenar sistemas, pero a la vuelta La Fusión fue el claro dominante planteando un efectivo sistema defensivo y siendo claro para definir, el local ganó el parcial 25 a 15. En el segundo cuarto, Quimsa manejó los tiempos del encuentro, San Lorenzo estaba errático y no lograba descontar la diferencia de los santiagueños. En el cierre los de Boedo entraron en ritmo con los aportes de Donald Sims y se fueron a los vestuarios con el score en 38 a 32 a favor de Quimsa.

En el tercer parcial, Quimsa salió a plantar una fuerte defensa para contener la levantada del rival, el ataque de la fusión era letal con Fells inspirado dándole tranquilidad a su equipo, el choque estaba 50 a 38 para el dueño de casa.

La Fusión estaba en su noche y desplegaba buen básquet, así llegó la máxima ventaja, el tablero electrónico marcaba 58 a 41. Los últimos minutos no hubo reacción de la visita y Quimsa entró al cuarto definitorio ganando 65 a 46.

En el cuarto final, San Lorenzo se metió en la batalla nuevamente y limó la brecha recortando a 8 puntos, Quimsa no lograba concretar las acciones en ataque y le permitía que Ciclón confirme su notoria levantada. Sin embargo, no fue suficiente para el Azulgrana. Quimsa mantuvo el resultado a su favor y cerró el encuentro 76 a 70 para consagrarse campeón del Súper 20