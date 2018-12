Semhan se despide de la presidencia del STJ: “Fueron 5 años difíciles, pero fructíferos”

Guillermo Horacio Semhan concluirá el próximo lunes su quinto año consecutivo en la presidencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Decidió no competir por el cargo. Su sucesor por elección será Luis Rey Vázquez. Antes de concluir su mandato Semhan realizó un balance de su gestión y envió un saludo a los correntinos.

“El 31 de diciembre termino el quinto año de presidencia consecutiva. Fueron años muy difíciles pero también muy fructíferos, muy positivos para el Poder Judicial. Hemos trabajado en políticas públicas, en informatización, en infraestructura edilicia, en cambios tecnológicos, en anteproyectos de Código Procesales Penales, Código Procesal Civil, Código Contencioso Administrativo y Procesal Constitucional, todos estos anteproyectos fueron remitidos al Poder Ejecutivo y Legislativo para su consideración”.

“Todos estos anteproyectos que no pudieron ser tratados en el Legislativo, por cuestiones ajenas a nosotros, los estamos transformando en oralización con los Códigos Procesales vigentes que son escritos, en todas las etapas, en todos los grados a través de la buena voluntad de los jueces secretarios, abogados, que apuestan a la transformación”, dijo.

Respecto a su decisión de competir por la presidencia de la Corte, explicó: “Es muy buena esta alternancia, que el presidente no sea electo en forma indefinida y permanente. Fue lo mejor que hice en tomar esta decisión. El presidente es juez y gobierno, dicta políticas públicas y hace la ejecución. El presidente es la voz del Poder Judicial ante el Gobierno provincial, nacional, municipios y organizaciones no gubernamentales”.

“Salgo satisfecho del deber cumplido. Los cinco ministros somos muy distintos, con ideologías y filosofías diferentes y eso hace que sea un tribunal muy valioso. Hay jueces con mucha antigüedad y otros jóvenes que nos enriquecen a todos”, dijo.

Advirtió un cambio de paradigma en el Poder Judicial. “Hoy la función del Poder Judicial es solucionar los conflictos, no venimos a litigar, el paradigma ha cambiado y los abogados deben trabajar para la paz social”.

Para finalizar envió un mensaje a los correntinos: “Les deseo feliz Navidad y Año Nuevo para los correntinos. El año que viene será difícil, es año electoral, tal vez haya conflictos pero tenemos que estar unidos y trabajar todos juntos para lograr la paz social que el pueblo necesita”.

Tras cinco años de conducción de la Corte Provincial por parte del doctor Guillermo Horacio Semhan, el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez fue electo como presidente, el 4 de diciembre.

El subrogante en primer término será el doctor Eduardo Gilberto Panseri; en segundo término el doctor Fernando Augusto Niz; en tercer término el doctor Guillermo Horacio Semhan; y en cuarto término, el doctor Alejandro Alberto Chain.

La votación se produjo tras un intercambio de ideas y la realización de un balance de la gestión cumplida durante el presente año, en el que se ratificaron las políticas y prioridades en el proceso de transformación cualitativa del sistema judicial provincial.