Señalan que si bien las provincias avanzaron con el consenso fiscal, Nación no habría cumplimentado

Para el dirigente de Alternativa Federal y ex diputado nacional Sergio Massa, las provincias cumplieron con el consenso fiscal. Sin embargo, el Gobierno nacional habría incumplido con las reglas de juego, ya que impulsó modificaciones en parte del sistema impositivo, según expuso.

“Las provincias firmaron un acuerdo de responsabilidad fiscal y cumplieron. El Gobierno nacional lo violó cambiando el sistema de impuestos a Bienes Personales. Pero con un dato que, además, es terrible: le aumentaron Bienes Personales a un productor agropecuario correntino, a un productor forestal correntino, a un pequeño y mediano empresario correntino, pero a los que tienen la plata en Miami no le aumentaron Bienes Personales”, expuso el ex titular de Anses.

“En lugar de castigar a los que tienen la plata afuera, castigaron a los que tienen la plata adentro”, enfatizó el ex intendente de Tigre. Esto, en referencia a la modificación del Impuesto a Bienes Personales, que en principio estaba previsto por los gobernadores peronistas durante el debate por el Presupuesto para generar mayor recaudación en compensación por las quitas de subsidios nacionales, para quienes contaban con inmuebles en el extranjero.

Massa, a su vez, se mostró crítico a la distribución asimétrica de recursos federales. “Le han agregado recursos a la Ciudad de Buenos Aires que es la que tiene el PBI per capita más grande de Argentina”. “Este Gobierno mira todo el tiempo las 50 cuadras a la redonda de la Casa Rosada, olvidándose de Argentina”, indicó el dirigente a El Litoral durante su visita a la ciudad de Corrientes, con el objetivo de consolidar el espacio político Alternativa Federal, conformado por gobernadores peronistas y referentes del espacio renovador. Estuvo junto al senador nacional y ex candidato a gobernador por el PJ, Carlos Mauricio “Camau” Espínola y el diputado nacional peronista Diego Bossio.