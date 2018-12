Cobran los municipales

A través de su cuenta de Twitter, el Municipio capitalino anunció en detalle el cronograma de pago de los $3.000 de adelanto de sueldos y los $2.000 de plus, para empleados de la comuna. El pago inició ayer para Higiene Urbana y Neike; continúa hoy, para los apellidos de la A a la J y finaliza mañana, desde la K a la Z.

El plus de 2 mil pesos es una ayuda extraordinaria que fijó el Ejecutivo. Los agentes comunales también tendrán a disposición la extracción del adelanto de sueldo de 3 mil pesos, lo que suma un total de 5 mil pesos. Estos 3 mil pesos, se descontarían en enero, con el pago de haberes de diciembre.

En tanto, del 3 al 9 de enero se abonarían los haberes de diciembre. Por otra parte, a partir del 18 de enero, se pagará el plus extraordinario de mil pesos. Las conversaciones salariales finalizan con estos pagos.