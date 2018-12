Gimnasia recibirá más de 2 milones de dólares por la venta al exterior de Magallán y Meza

Las ventas del defensor de Boca Juniors, Lisandro Magallán, al fútbol holandés, y la del mediocampista de Independiente, Maximiliano Meza (foto), a México, le reportarán a Gimnasia y Esgrima de La Plata más de dos millones de dólares por tratarse de ex futbolistas de la institución.

En el caso de Magallán, tras el acuerdo entre Boca y Ajax de Holanda por la suma de 9 millones de euros, a la institución platense le corresponde cobrar unos 1,8 millones ya que es poseedor del 20% de la ficha, y además tiene derecho a un 4% adicional por Mecanismo de Solidaridad, al tratarse de una venta en el ámbito internacional.

De este modo, Gimnasia recibirá aproximadamente 2.100.000 euros (a los que habrá que deducir impuestos) por la venta del defensor central, de 25 años, que se fue del “Lobo” en 2012, cuando sólo había disputado 26 partidos en Primera División.

En cuanto a la venta de Meza a Rayados de Monterrey por 15 millones de dólares, Gimnasia recibirá una cifra cercana a los 280 mil dólares, ya que si bien se trata de una transferencia en el plano internacional, no fue su único formador, ya que llegó con edad de quinta división.

Así, Gimnasia arrancará 2019 con una buena noticia en el factor económico, en busca de equilibrar sus finanzas y a la espera de cerrar los refuerzos para lo que será un semestre donde tendrá que luchar por la permanencia.

Entre los jugadores que interesan al DT Pedro Troglio, están el delantero de Racing, Maximiliano Cuadra; el volante peruano Alexi Gómez; y Ramiro Carrera, ex jugador del “Lobo”, quien quedó en libertad de acción tras su paso por el fútbol chileno.

Además, habrá que ver qué sucede con Fabián Rinaudo, quien es pretendido por Rosario Central.