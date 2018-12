Iribú Cuá: a 19 meses de la caída del puente, el 8 de enero comenzará la obra definitiva

Tras el desmoronamiento de la alcantarilla ubicada en la Ruta Nacional 12, en el departamento Itatí, a la altura del arroyo Iribú Cuá, se transita en la zona a través de un puente Bailey. Pero según confirmaron ayer desde Vialidad, la obra definitiva comenzará el 8 de enero próximo, y tendrá un plazo de 10 meses.

Cabe recordar que el 30 de noviembre, tal como se informó en ediciones recientes, el gobernador, Gustavo Valdés anunció durante un acto en Hertlizka que “logramos destrabar con Nación” la obra de adecuación hídrica del arroyo Iribú Cuá. Desde la Provincia, en diálogo con El Litoral ponderaron lo confirmado por el primer mandatario ya que “necesitábamos que se haga el puente del Iribú Cuá y nosotros tenemos que hacer el canal para regular las lagunas”.

Entre las novedades dadas a conocer ayer, la gerente regional NEA de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter, aseguró que “el 8 de enero haremos el acta de replanteo, la empresa ya se está instalando y ese día va a comenzar a construir un puente de 75 metros”. Y agregó que “tiene un plazo de 10 meses”.

En cuanto al proceso y demora para el inicio de los trabajos, aclaró que “en abril licitamos” y comentó que la empresa adjudicataria “es misionera, Carlos Enriquez, y no podíamos firmar el contrato porque tenía un juicio con la Afip, y no le daban el alta -en ese organismo-, estaba en la Justicia y nosotros no podíamos hacer nada, tuvimos que esperar todos estos meses”.

A las semanas de la caída de la estructura vial que estaba sobre el Iribú Cuá, Vialidad colocó un puente Bailey para restablecer el tránsito por la carretera nacional. En tanto que este año, se concluyó la construcción de un desvío, a pocos metros, en el que se colocó otra estructura similar, de manera tal que sobre la traza de la ruta se pueda construir el puente definitivo.

Viaducto Santa María

Por otro lado, la funcionaria aseguró que “salió publicada la licitación del (puente sobre el arroyo) Santa María; se aprobó el proyecto y ahora ya salió la publicación. La apertura de sobres está prevista para febrero y la obra comenzaría en abril”. Indicó en declaraciones a radio Sudamericana que “ese puente es chico” y se proyecta construir uno “de 100 metros, a pedido del plan hídrico provincial para desaguar hacia el (río) Paraná Norte”.