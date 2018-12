Matías Lovera se afirma en el deporte, mientras personifica a Carlos Monzón

El año que se va es de película para Matías “Monzón” Lovera. El goyano aumentó su récord en la categoría supermediano y además fue convocado para ser uno de los boxeadores que personificará a Carlos Monzón en una serie que se emitirá por Space.

El cierre de la temporada deportiva para Lovera (23 años) fue con otro triunfo por nocaut. En Buenos Aires, durante la jornada que organizó la Federación Argentina de Box en su estadio el pasado sábado 22, superó a Emiliano “Porky” Vivas en el primer round al conectar un gancho de zurda a las costillas del cordobés que fue a la lona.

Con esta victoria, Lovera, que nació en Goya, pero está radicado en San Miguel (Buenos Aires), extendió su invicto a 13 peleas: 12 triunfos (9 por KO) y 1 empate. “Estoy cada vez más motivado, esperando la oportunidad de pelear por un título”, sentenció el boxeador.

En declaraciones que realizó al programa “La sal del boxeo”, comentó cómo pretende desenvolverse sobre el ring. “Uno arriba tiene que ser frío. Hay que controlarse porque la adrenalina te puede hacer olvidar toda la preparación que realizaste”.

“Estoy muy tranquilo y contento cada vez que me presento a pelear”, destacó Lovera que quiere “estar curtido” para cuando se presente una pelea importante: “En 2019 espero llegue esa chance, por ahora aguardo la oportunidad”.

En el medio de su preparación y los combates, llegó un proyecto inesperado: representar a Carlos Monzón en una serie televisiva. “Mandé un mail cuando salió la publicación (se la acercó el periodista Daniel Santibañez) donde se buscaban boxeadores para interpretarlo. Después de unas semanas me llamaron al gimnasio y me dijeron que estaba contratado”, confesó.

Disney Media y Pampa Films están grabando la vida del ex campeón del mundo que se verá durante el 2019 en el canal Space. Desde la productora, informaron que serán 13 capítulos donde se mostrará la carrera deportiva y el ocaso de un vida que lo tuvo como asesino de Alicia Muñiz.

Lovera anticipó que interpreta al “Monzón de los comienzos. Desde que hacía de sparring hasta las primeras peleas. Es decir, desde que llegó al gimnasio, los entrenamientos y los combates iniciales”.

Monzón tendrá otros dos protagonistas: Mauricio Paniagua hará del boxeador en tiempos de títulos del mundo, mientras que Jorge Román será “Carlos” en su época adulta.

“La producción me mandó muchos videos. Monzón era muy tímido y de pocas palabras en ese tiempo. En eso somos iguales, sobre todo frente a las cámaras”, reconoció el pugilista correntino.

El goyano, que tiene una hija de tres años (“todavía es muy chica para que acompañe a las peleas”), se sinceró: “Llevo una vida tranquila y de repente estoy en un lugar donde me cuesta adaptarme”. De todas formas, dijo que “me siento muy bien. Me atienden de primera. Estoy viviendo casi el sueño del pibe”.

Lovera que trabajaba en Edesur (“colocaba transformadores y medidores”) antes de convertirse en boxeador profesional sueña pelear por un título y afronta un desafío inédito: llegar a la fama desde la pantalla chica. “Todavía no entiendo cómo hice para estar acá”, sentenció.