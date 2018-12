Valdés: “En las elecciones vamos a poner a consideración de la gente esta gestión”

El gobernador Gustavo Valdés delineó ayer los objetivos del año electoral que se aproxima. “Realizaremos una alianza dentro de Encuentro por Corrientes, haremos un consenso de lista en la que vamos a trabajar mucho la política el año que viene. Vamos poner a consideración de la sociedad la gestión que venimos haciendo y le pedimos que nos acompañen”, dijo.

El mandatario estuvo en el estudio de LT7 donde, en diálogo con María Mercedes Vazquez, aseguró: “Vamos a seguir gestionando muy fuerte, consensuando la lista de diputados y senadores y vamos a poner a consideración de la sociedad la gestión que venimos haciendo y le pedimos que nos acompañen”.

Insistió en que el fin es “trabajar enormemente para reflejar este modelo de provincia que se refleje en la legislatura”.

También agradeció a los legisladores que acompañan el proyecto político que impulsa ECO. “Decimos que Corrientes somos todos y las inversiones tienen que llegar a todas las comunas sean o no de Encuentro por Corrientes”.

“Entre todos debemos bajar el tono de la pelea política y comenzar a construir una Corrientes distinta, desarrollada, moderna donde todos estemos incluidos para mejorar”, agregó.

Consultado sobre la proyección de obras, Valdés detalló: “Siento que tengo muchas obras que concretar todavía, por ejemplo, sacar la ruta 126 que une Esquina con Sauce, que estamos cerca de firmar, es un anhelo hacerla. Vale cien millones de dólares y los correntinos de una vez por toda tenemos que tenerla y es una materia pendiente”.

En cuanto al puente Ibirí Cuá, precisó que tenía un problema legal, a la empresa ganadora de la licitación le faltaba un papel, pero ya resolvió la cuestión. “Esa obra permitirá desagotar agua, que venga menos caudal a la cuenca del Riachuelo y que la zona de San Luis del Palmar se inunde menos”.

“Quedan pendientes dos puentes más para resolver el problema hídrico. Vamos a recuperar 150 mil hectáreas productivas en el norte de la provincia”, remarcó.

Respecto al segundo puente con Chaco, que está dentro de los llamado contratos PPP, (Participación Público Privada), el mandatario explicó: “Cuando teníamos un Riesgo País de 500, es decir, 5% arriba de la tasa norteamericana, era factible licitar, hoy está en 800 puntos que hace que la curva de inversión que hay que hacer y para que el empresario pueda recuperar la plata de inversión se va muy lejos y es difícil. Se espera que baje el Riesgo País para llamar a licitación en esta obra y la Autovía Corrientes-Empedrado”.

Por otra parte, puntualizó que trabaja para que el Estado chino invierta en la provincia. “A la producción de Corrientes le falta que se lleven nuestro vientre. Somos productores de la vaca vieja. Somos grandes productores de terneros, después no se llevan a la vaca y pierde valor. Los chinos llevan el subproducto de la carne y le agregan valor y eso nos cierra la producción”.

Contó que por cada habitante de Corrientes, hay seis vacas, “eso no se da en ninguna parte, es muchísimo. Somos los números uno en Argentina en materia genética”.

“Necesitamos poner una pastera para producir papel crepé, una inversión de 1200 millones de dólares”, subrayó Valdés.