Confirman suspensión de proyectos a financiarse con PPP

El Director Ejecutivo del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, confirmó que las condiciones económicas han puesto a los proyectos PPP de Nación sin ejecución en Corrientes en “stand by”, en reposo, espera, aunque auguró que su demora no supere el primer trimestre de 2019. Entre ellos, destacó al segundo puente entre Chaco y Corrientes.

El Director Ejecutivo del Plan Nacional Belgrano, Carlos Vignolo, confirmó en la capital de Corrientes que las obras de infraestructura para esta provincia sin ejecución presupuestaria se encuentran en stand by.

Vignolo habló en el Palacio Municipal de la Municipalidad de Corrientes, donde presentó junto al Intendente Eduardo Tassano avances en el Plan Urbano Costero que el Plan Belgrano coordina con la Provincia de Corrientes y este municipio en el Distrito Costero de Corrientes Capital, sobre costas del río Paraná.

El Director Ejecutivo del Plan había sido invitado por el intendente de la Ciudad a presentar ese Plan junto al gabinete de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Corrientes, oportunidad en la que fue consultado sobre detalles sobre el estado de las gestiones para las unidades de ejecución en este plan urbano, que contienen propiedades bajo tutela del Estado nacional.

“El desarrollo costero no tiene la modalidad de PPP, es una inversión privada directa”, comenzó diciendo el titular del Plan Belgrano, ex intendente de esta ciudad. Luego explicó que “hoy, las PPP, con el Riesgo País, en no más de ochocientos”, son “un tema difícil, por lo tanto, están en stand by a la espera de mejores condiciones”.

Aún así, Vignolo auguró que ésta “situación económica” no afectará el desarrollo de los pliegos para estas obras por más tiempo que tres meses a contar una vez que inicie 2019.

“No lo digo yo, hay un artículo publicado por Bloomberg, que dice que de los mercados emergentes, Argentina va a liderar el mercado, eso nos está marcando una tendencia positiva en la baja de la inflación que ya se está viendo en el mes de diciembre, y se va a profundizar en el mes de enero, febrero, marzo; bueno, son indicadores macro, que van generando condiciones y nos permiten avanzar”, dijo el Director Ejecutivo del Plan.

En declaraciones a la prensa el Director Ejecutivo del Plan Belgrano también dedicó unos minutos a otros dos puntos de interés para los ciudadanos de Corrientes: el traslado del puerto de Corrientes a la localidad de El Sombrero y el traslado de las instalaciones de la distribuidora de energía Transnea fuera del predio costero que, a su vez, contiene a la vieja Usina Eléctrica de la Ciudad, un antiguo y destacado edificio sobre la costa de Corrientes, declarado Patrimonio Histórico por los correntinos.

“Nos tiene más demorados, porque se tiene que finalizar la compra, la Provincia, del predio, que está en etapa de finalización, y, además, terminar el proyecto, así que, por esa razón, estamos dentro de la línea de tiempo que tenemos de los predios, tal vez sea el último, pero bueno, es un predio importante, para la ciudad, y además es muy importante tener un puerto con desarrollo en la zona de El Sombrero”, dijo el Director Ejecutivo del Plan Belgrano.

“Y hace bastante tiempo tengo una posición, sobre las instalaciones de Transnea, me parece que es un equipamiento que no debiera estar en la costanera, porque en la mejor zona de la ciudad, la verdad es que está bastante afeada por una infraestructura energética que es útil, que es vital, pero, la verdad es que no tiene que ver ambiental y estéticamente con nuestra costa”, añadió.

Pese a ello, en la antesala electoral 2019, un nutrido pelotón de 17 provincias mostró, entre 2015 y 2018, una reducción de la inversión real directa (IRD), proveniente del sector público y destinada a financiar obra pública y bienes de capital. Aunque creció en Corrientes, Córdoba, Santa Cruz, Santa Fe, Caba y Buenos Aires.

La radiografía pertenece a un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, que sostiene además que “si se comparan los niveles de IRD en 2015 y 2018, Córdoba muestra el mayor aumento en este indicador, con +2,2 puntos porcentuales del Producto Bruto Geográfico (PBG), mientras que Formosa fue la provincia que más contrajo la IRD (-14 pp del PBG)”.