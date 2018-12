En Capital prevén unificar elecciones con las provinciales

Capital prevé sujetar su performance electoral a la tracción que podrá generar la figura de Gustavo Valdés. Ayer el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano ,señaló que iría a elecciones con las provinciales, cuya fecha aún no se ha oficializado.

“Nosotros pertenecemos a la alianza ECO+Cambiemos que trabaja en equipo y seguramente tomaremos la decisión de seguir haciéndolo y votar todos juntos la fecha que sea”, aseguró el jefe comunal a radio Sudamericana. El año entrante, Corrientes renovará la mitad del Concejo Deliberante. Con una mayoría ajustada, el mandatario pone en juego mantener el control del cuerpo que, en el filo de 2018, no acompañó un aval de empréstito de 300 millones de pesos, porque no contaba con los dos tercios necesarios.

El jefe comunal apuntará a sostener el acompañamiento de la Provincia que en 2019 elegirá legisladores provinciales. Actualmente el oficialismo provincial cuenta con mayoría en Diputados, pudiendo lograr los dos tercios con apoyo de los monobloques, y en el Senado hay un tenso equilibrio.

Los comicios será la prueba de fuego de Tassano como traccionador de adhesiones en el ámbito local. Aunque busca mantener una impronta dedicada a la gestión. Un inicio que fue difícil. “Sabíamos que la situación iba a estar complicada, pero era imposible saber con certeza hasta comenzar a trabajar y ver los números reales”, expresó el jefe comunal.

“La situación no fue para nada fácil, nos arreglamos con lo que teníamos y fue la Provincia la que nos acompañó constantemente”, indicó.

Por su parte, días atrás el Gobernador había trazado ejes de cara a 2019. “Realizaremos una alianza dentro de Encuentro por Corrientes, haremos un consenso de lista en la que vamos a trabajar mucho la política el año que viene. Vamos poner a consideración de la sociedad la gestión que venimos haciendo y le pedimos que nos acompañen”, dijo a LT7 en un fuerte mensaje de campaña.

“Vamos a seguir gestionando muy fuerte, consensuando la lista de diputados y senadores y vamos a poner a consideración de la sociedad la gestión que venimos haciendo y le pedimos que nos acompañen”, expresó.

En Corrientes se analiza ir en comicios desdoblados, al igual que otra administración socia de Cambiemos, Buenos Aires.

Las elecciones se provincializarían fuertemente en el primer semestre. Hasta el momento son 17 las jurisdicciones que anunciaron comicios desdoblados. En tanto, las presidenciales se esperan para octubre y Mauricio Macri iría por su reelección. Aún restan las definiciones por el arco de la oposición. La principal figura en danza es la ex mandataria Cristina Fernández.