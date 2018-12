Transporte: expectativa y cautela en varias comunas tras la quita de subsidios nacionales

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, en una conferencia de prensa, el último jueves, oficializó que “los transportes que comienzan y terminan su recorrido dentro de una ciudad van a ser responsabilidad plena de los municipios; los interjurisdiccionales, de las provincias”. Esto implica la quita de subsidios. En Municipios del interior provincial hay expectativa y cautela sobre cómo impactará esa medida en el costo del boleto urbano.

Días atrás, al ser consultado sobre este tema, el gobernador Gustavo Valdés expresó que ante el nuevo sistema fijado por Nación, “vamos a tener que absorber de los subsidios el 50%; el 25% las municipalidades y el restante 25% las empresas”.

“Desde la concesionaria del servicio nos plantearon el tema. Nosotros le explicamos que el Municipio no está en condiciones de otorgar subsidios porque demandaría varios millones por año”, explicó el intendente de Paso de los Libres Martín Ascúa al ser consultado por El Litoral. En este contexto, indicó que si bien “la Provincia se haría cargo de absorber el 50% del monto de los aportes que hacía Nación a las empresas, el problema es que resta otro 50% que sabemos que representa mucho dinero, con el cual nosotros no contamos”.

Por eso, comentó que tratará de tener una audiencia con el Gobernador y también dialogar con la prestataria del servicio para evaluar cómo se podría tratar de reducir “el impacto en el bolsillo de la gente”, destacó. Al mismo tiempo, recordó que en los últimos meses ya se incrementaron considerablemente los costos para brindar el transporte público porque “aumentó el precio del combustible, de los neumáticos, de los repuestos y, por supuesto, del salario de los trabajadores del sector”.

Precisamente, considerando la actualización en las valores de los ítems antes mencionados, es que el Ejecutivo autorizó un aumento en la tarifa del boleto urbano que -desde el pasado martes 4- es de $15 (común) y $7 (escolar).

“Ante la quita de los subsidios nacionales quedamos inmersos en una situación complicada porque mucha gente utiliza el transporte público en Libres. Tal es así que, después de Corrientes, somos la población del interior donde más unidades circulan”, consideró el Jefe comunal libreño.

Por su parte, el intendente de Goya, Ignacio Osella, al ser consultado por este diario manifestó “estamos conversando para ver cómo haremos para compensar. No es una cuestión sencilla, pero estamos trabajando” y estimó que en el transcurso del mes de enero lograrán encontrar alguna alternativa que tenga el menor impacto posible para los usuarios.

En tanto su par de Ituzaingó, Eduardo Burna, comentó que desde el Foro de Intendentes radicales tienen previsto solicitar una audiencia con el Gobernador para tener precisiones de cómo funcionaría el sistema de compensación que se aplicaría a nivel provincial. “Somos conscientes de que para la empresa que presta el servicio en nuestra ciudad implica un esfuerzo importante porque tenemos la población bastante dispersa y esto implica que el recorrido sea extenso”, expresó el titular del Ejecutivo Municipal a El Litoral. Pero estimó que “encontraremos alguna alternativa para solucionar o al menos mitigar el impacto de la quita de subsidios nacionales al transporte urbano”.

Emergencia

Curuzú Cuatiá es uno de los Municipios que ya adoptó una medida ante el nuevo sistema de transporte determinado por Nación. En la sesión del pasado miércoles 12, tal como informó este diario, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto a través del cual se estableció un sistema de emergencia tarifaria para el transporte urbano de la ciudad. Una medida que, avalada por 10 de los 11 concejales, regirá por 180 días y es prorrogable por la misma cantidad de tiempo.

Durante ese período, el Ejecutivo Municipal podrá determinará el precio del boleto por resolución ad referéndum del Concejo Deliberante.

Hasta ahora, el costo del boleto común es de $12. Un monto que fue fijado a fines del mes pasado.

Nuevos valores

“Hasta ahora la empresa que tiene a su cargo los dos recorridos que existen en el área urbana no planteó el tema. Lo único que está definido es lo que tiempo atrás se aprobó por ordenanza en el Concejo y que contemplaba un aumento progresivo en la tarifa”, afirmó el intendente de Bella Vista, Walter Chávez, ante la consulta de El Litoral. Haciendo referencia en el último punto a la tarifa que rige desde el pasado 10 de octubre: $12 (común); $10 (jubilados) y $5 (estudiantil).

Valores que se actualizarán a partir de enero, por lo que saldrá $14 el pasaje urbano común y $12 el de jubilados. Mientras que el de estudiantes no variará.

Ese esquema se estableció considerando los incrementos en los costos para la prestación del servicio de transporte. “Nosotros como Municipio no estamos en condiciones de otorgar subsidios. Inclusive es un ítems que no está contemplado en el Presupuesto comunal 2019”, aseveró Chávez.

También en Saladas está previsto un incremento en el valor del pasaje del servicio urbano de pasajeros. “Hasta ahora sale $2 y pasará a costar $8. Por supuesto que el Municipio hace tiempo viene subsidiando esa prestación. Por ejemplo, con el nuevo valor, absorbería los otros $10 que son necesarios para que la empresa pueda funcionar. Caso contrario, sería insostenible que brinde el servicio cobrando sólo $8”, explicaron desde el Municipio de Saladas a este medio gráfico.

Asimismo, destacaron que este es un aporte que la Comuna viene realizando hace tiempo para garantizar que la gente tenga transporte. “Es una política pública que se aplica desde la anterior gestión cuando estaba al frente del Municipio el actual senador Daniel Alterats”, recordaron. En tanto, anticiparon a este diario que el actual Ejecutivo liderado por Rodolfo Alterats está trabajando en una nueva prestación de transporte para pobladores de la zona rural. (Ver recuadro).