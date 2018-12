Correntinos concluyeron el Desafío 23 cargado de emociones

Aquella idea que parecía una locura, fue tomando forma y el mediodía del sábado, concluyó con rotundo éxito y un multitudinario acompañamiento de atletas amigos y familiares que se sumaron a las últimas tres pruebas del último triatlón. El desafío número 23 llego a su fin en la costanera correntina, donde más de 70 participantes apoyaron la iniciativa de Roberto Gómez Coll, Maximiliano Kugler, junto a la campeona argentina de triatlón, Delfina Álvarez y numerosos familiares.

Tal como estaba previsto, a las 8 de la mañana en playa Islas Malvinas se inició la prueba de natación aguas abajo hacia la Plaza Arazaty, donde nadaron los 1,5km, con el acompañamiento constante como en todas las etapas de la Prefectura Naval Argentina y numerosos acompañantes que brindaron su apoyo en la prueba que abrió el capítulo final de esta epopeya deportiva.

Luego llegó el turno del ciclismo, donde se sumaron otros pedalistas, para recorrer el circuito por la costanera correntina, dando 8 vueltas al circuito de 5km. El acompañamiento del Ministerio de Salud apostó dos ambulancias en el inicio y en el medio del circuito para cuidar a los participantes. Como así también un camión de los bomberos se apostó el inicio del trayecto para hidratar a los participantes durante el paso debido a las altas temperaturas.

Y así llego el momento del turno del running donde más corredores se sumaron a las dos vueltas previstas por la costanera, para luego vivir un cierre multitudinario, con participantes especiales, un abrazo muy significativo de los protagonistas del Desafio 23 y los saludos de todos los participantes y familiares presentes.

Con la presencia de autoridades municipales y gubernamentales, hizo entrega de presentes y reconocimientos a los participantes. Quienes en primer lugar agradecieron a todos por el apoyo, desde la familia, amigos, sponsors, funcionarios y destacaron el acompañamiento en cada lugar por donde paso el Desafió, logrando sentir que el objetivo de dejar un mensaje de aliento y de lucha ante la adversidad, lo habían conseguido. No faltaron las emociones, de Delfina, Maxi y Roberto, quienes fueron recibidos como héroes. Es que sin dudas pasaran a la historia por la proeza alcanzada, no solo por el objetivo trazado, la dureza de la prueba, sino por haber sido pioneros en lograr recorrer el país en 23 días a puro triatlón.

EL viceintendente de la ciudad de Corrientes, Emilio Lanari destacó a los atletas, llevando un mensaje claro y contundente a la todo el país. Por su parte, el Ministerio de Seguridad, Juan José López Desimoni, en representación del Gobierno de la Provincia, también destacó lo significativo del esfuerzo y la enseñanza que llevaron a lo largo y ancho del país. Y finalmente los familiares, esposas, esposo, hijos y padres, hicieron entregas de medallas, ramo de flores y no faltaron las fotos de rigor.