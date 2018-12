A través de una carta, ex jefa comunal insistió con que está presa injustamente

Si bien son varios los ex funcionarios municipales que están procesados y con prisión preventiva por presuntas irregularidades en la administración de fondos que Nación envió para la localidad, sólo los ex jefes comunales Jorge Corona y Angelina Lesieux decidieron no apelar las últimas decisiones judiciales. Es que, tal como informó este diario, pretenden que las causas sean elevadas a juicio porque sostienen que allí se demostraría que son inocentes. Aún no hay fecha para esa instancia y Lesieux escribió una carta desde la Alcaidía - donde permanece detenida- que fue difundida desde su entorno familiar, mediante la cual insiste con su inocencia.

“Queridos amigos y compañeros”, comienza diciendo el escrito de quien hasta meses atrás fue concejal de la localidad. Tras lo cual expresa: “A todos y todas desde este lugar de encierro injusto, producto de tanto odio y rencor por parte de quienes eligen cada día destruir en vez de construir, quiero desearles en estas fiestas que fortalezcan sus corazones rodeados de sus afectos, en Dios, paz y amor”.

“Y que este 2019 los encuentre renovados, con todas las ganas de emprender un nuevo camino que nos saque de la miseria y la tristeza a la que nos han sometido”, destaca. Y por último, antes de firmar, con signos de exclamación subraya: Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo y un mejor 2019”.

Este mensaje escrito de puño y letra de Lesieux fue publicado en la cuenta de Facebook de una integrante de su familia. En esa red social cosechó 91 “me gusta”, mientras que otras 16 personas compartieron la carta y al menos otras 20 realizaron comentarios para desearle un feliz año.

En tanto, ante la consulta de este diario, desde la defensa de la ex intendenta manifestaron que no harían declaraciones hasta que las autoridades judiciales expliquen el motivo por el cual aún no fijaron fecha para el juicio oral.

En este punto cabe recordar que el juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá -en septiembre pasado- procesó a Corona, Lesieux y otros funcionarios por supuesta malversación de fondos públicos y asociación ilícita en la causa referida a los recursos que Nación envió para Perugorría

Mientras que en noviembre también lo hizo por presunto fraude, pero por otro caso judicial que se inició a raíz de la denuncia de concejales que plantearon que los funcionarios comunales podrían haber cometido anomalías en administración de los fondos percibidos en concepto de impuesto.

En septiembre pasado, el Concejo aceptó la renuncia de Angelina Lesieux como integrante del recinto legislativo municipal. Germán Cornaló asumió en su reemplazo.