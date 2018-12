Los números que duelen y forman parte de la deuda social de la esfera política

Pareciera un lugar común: todos los gobiernos anuncian que trabajarán para erradicar la pobreza. Profundas o no las medidas, en la actualidad, la vulnerabilidad socioeconómica, medida por ingresos, afecta a más de un tercio de la población argentina. Esto marca que se abre una brecha estructural.

Durante el primer semestre de 2018, la pobreza se redujo un 0,1 por ciento en el aglomerado urbano Corrientes, en relación con el año anterior. Sin embargo, es una de las jurisdicciones que lidera los indicadores. Con un 36 por ciento de la población en estas condiciones, es la segunda a nivel país.

El 36,8 por ciento de los correntinos es pobre en la ciudad de Corrientes, el 4,6 por ciento no tiene para cubrir la canasta alimentaria básica, según datos difundidos por el Indec.

Mejorar las condiciones de vida en Corrientes sigue siendo una cuenta pendiente. Más de 137 mil personas apenas alcanzan a cubrir la canasta básica, mientras que más de 17 mil no tienen para cubrir su alimentación. A nivel nacional marcó un aumento de 1,6 puntos. El 27,3 por ciento de la población, es decir, más de 7,5 millones de argentinos, está bajo la línea de pobreza y más de 1,3 millón de personas está bajo la línea de indigencia.

Las cifras significaron un golpe para el Gobierno nacional, que entre el primero y segundo semestre de 2017 había logrado una reducción de 1,3 por ciento. El presidente Mauricio Macri había informado sobre los números y dijo que son “un reflejo de las turbulencias de los últimos meses”, en relación con la crisis cambiaria y agregó que no dejarán de trabajar “hasta erradicar la pobreza”.

En su balance de gestión, el gobernador Gustavo Valdés hizo mención de este flagelo. “Nos preocupan las personas bajo la línea de indigencia, que es la pobreza que duele más. Tenemos que tratar de generar las obras de infraestructuras, donde tenemos las necesidades básicas insatisfechas, mejorando las cloacas, el agua potable, las condiciones de vivienda”, manifestó.