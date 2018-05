Falleció la mujer que fue bestialmente apuñalada por su ex yerno en Goya

Murió en el hospital de Goya una mujer que hace más de un mes se encontraba internada en terapia intensiva por las graves lesiones sufridas al ser apuñalada por su ex yerno.

Se trata de Esther Aquino, quien falleció en la madrugada del domingo.

Una de las lesiones le causó daño en un vaso sanguíneo e hizo que perdiera mucha sangre, días atrás había tenido dos paros cardiorrespiratorios y los facultativos lograron estabilizarla. Lamentablemente en las últimas horas su estado era muy delicado y pereció.

Por el caso permanece detenido el agresor. Luis Angel García (30), quien se encuentra alojado en la alcaidía de Goya. Su situación legal se complicó aún más con la muerte de su ex suegra. Es que la causa sería recaratulada como femicidio.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial, a fin de practicarle la autopsia médico legal. El informe forense será agregado al expediente como prueba del crimen cometido con alevosía.

Cabe recordar que el sangriento episodio se produjo el 6 de abril en inmediaciones de los Monoblock, en zona sur de Goya.

En el lugar se encontraba Aquino, su hija y un familiar.

Alrededor de las 22 horas llegó Angel García, había ido a buscar a su ex pareja porque estaba celoso de que ella rearmó su vida, llevó un cuchillo en la cintura.

Pidió hablar con su ex pareja y en el momento que intentó apuñalarla, Aquino salió en defensa de su hija, al igual que un hombre que la acompañaba.

El agresor apuñaló a las tres personas. Pero fue Esther Aquino quien lo enfrentó y recibió puñaladas que fueron mortales, luego de 37 días.

García huyó corriendo del lugar y fueron los vecinos los que auxiliaron a las personas heridas.

Aquino quedó tendida en el suelo, por lo que en un móvil policial la trasladaron de urgencia al Hospital donde luego de estabilizarla quedó internada, hasta el domingo cuando murió.

Su hija y el hombre que la acompañaba, sufrieron lesiones, pero ninguna afectó a los órganos vitales.

Con la descripción física del autor del ataque, la Policía realizó varios allanamientos.

Recién al otro día en un operativo realizado en el barrio Sarmiento de la ciudad de Goya, aprehendieron a García, quien no ofreció resistencia.

Quedó preso en la alcaidía a disposición del Juzgado N° 2 interviniente.