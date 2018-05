Macron descarta una guerra comercial por el acuerdo con Irán

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, descartó ayer la posibilidad de una guerra comercial con Estados Unidos por su retirada del acuerdo nuclear con Irán, mientras una ola de firmas europeas empezó a abandonar sus negocios con Teherán por temor al alcance de las sanciones de Washington. Los líderes de la Unión Europea se mantuvieron unidos tras el acuerdo de 2015 y Bruselas anunció que iniciará un proceso legal que prohibirá que las firmas con sede en la UE tengan que cumplir con las sanciones reimpuestas por el presidente Donald Trump sobre Irán. No obstante, las corporaciones se enfrentan a la disyuntiva de comerciar con la mayor economía del mundo, Estados Unidos, o con Irán, arriesgándose a sufrir sanciones y grandes multas, al tiempo que se arriesgan a perder acceso al dominante sistema financiero estadounidense. Macron reconoció el apremio que existe para las firmas que quieren comerciar con Irán o invertir allí, sobre todo las multinacionales con lazos estrechos con Estados Unidos, pero dejó claro que hay asuntos más importantes en juego. “No empezaremos una guerra comercial estratégica contra Estados Unidos por Irán”, dijo a su llegada al segundo día de la cumbre que celebra la UE en Bulgaria. “No vamos a adoptar sanciones de represalia contra compañías estadounidenses, no tendría sentido”. El grupo energético francés Total dijo el miércoles que podría abandonar un proyecto multimillonario de gas en Irán si no se garantiza una exención a las sanciones. La mayor firma de transporte marítimo de mercancías a nivel mundial, A. P. MollerMaersk, anunció también que abandonará Irán. Pese a todo, los líderes de la UE dijeron que respetarán el acuerdo iraní. “Todos los estados miembros de la Unión Europea siguen apoyando este acuerdo, a pesar del hecho de que Estados Unidos haya decidido no hacerlo, y continuaremos las conversaciones con Estados Unidos”, dijo la canciller alemana Angela Merkel a periodistas en la cumbre