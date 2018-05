Muerte en el Llano: investigan si fue un “homicidio culposo en mala praxis”

Pasó un poco más de una semana del fallecimiento de Ramona Analía Armúa, la mujer que murió en el Hospital Llano luego de dar a luz a su bebé en el baño, y el Juzgado de Instrucción N° 1 es quien lleva adelante la investigación que se caratuló como presunto “homicidio culposo en mala praxis”.

Así lo indicó el fiscal del Juzgado de Instrucción N° 1, Buenaventura Duarte, quien precisó a El Litoral: “La causa se caratuló como homicidio culposo en mala praxis. Se inició la investigación del delito en ese sentido”. Por la gravedad del hecho, en esta oportunidad la actuación judicial se dio por oficio. “Tomamos conocimiento por la información de un diario digital, remitimos la noticia a la Comisaría Quinta y me constituí a hablar con el papá del bebé a quien se le tomó declaración testimonial”, indicó.

En lo referente a la investigación, en horas de la tarde desde su despacho el fiscal comentó que “hace muy poco llegaron los informes del Ministerio de Salud Pública, que se puso a completa disposición de la justicia. Una vez que analicemos la información, iniciaremos las investigaciones del personal neonatal que participó ese día”.

Otro de los elementos que formarán parte de la investigación serán los resultados de la autopsia, cuya conclusión del informe podrían tenerse en aproximadamente una semana. “Para realizar la autopsia tenemos elementos como la placenta y el útero. El cuerpo de médicos se encargará de estudiarlos, estimo que en una semana o más tendremos los resultados”, detalló Duarte.

Sumario

En una conferencia de prensa que Salud Pública coordinó contrarreloj, el subsecretario de Salud, Luis Pérez, explicó que se abrió un sumario administrativo para al menos a cinco personas (que prestaron servicio el día en que ocurrió el incidente). Además, no descartó sanciones y aseguró que desde la cartera trabajarán para que “esto no vuelva a ocurrir”.

“Cuando tomamos conocimiento del caso, por directivas del ministro Ricardo Cardozo, actuamos con celeridad para empezar a investigar. Aplicamos tareas de investigación con la parte administrativa, pero sobre todo con los médicos intervinientes y enfermeros que estaban abocados en el tema. Se labró un acta de sumario administrativo así que estamos en tarea de investigación”, indicó a este medio Luis Pérez.

Si bien prefirió no dar nombres del personal que está siendo investigado, Luis Pérez precisó que “en total serían unas 5 personas sumariadas, y todos abogamos para saber qué fue lo que ocurrió”.

Asimismo, relató que se comunicaron con el esposo de Ramona, Daniel Molina. “Es un sufrimiento que nos congoja a todos. No habrá palabras de alivio pero sí vamos a seguir trabajando para que esto no vuelva a ocurrir”, indicó Luis Pérez.

Niño

De acuerdo a los relatos, el parto de Ramona no se dio de acuerdo a los parámetros sanitarios, dado que su esposo testimonió que la mujer no recibió atención y terminó dando a luz en el baño del centro de salud. Algo que, además, habría provocó un principio de asfixia en el pequeño.

Consultado respecto a la salud del bebé, Luis Pérez indicó: “Tuvimos conversaciones con los médicos del Hospital Llano y nos informaron que el bebé se encuentra muy bien. Próximamente se le daría el alta”.

Causa

En un repaso de los acontecimientos, es menester recordar que la mujer ingresó al Hospital Llano el 6 de mayo y quedó internada desde esa fecha debido a que se trataba de un embrazo riesgoso.

Permaneció en el centro de salud hasta el lunes 21 de mayo, cuando comenzaron los dolores de parto. “Un médico que es cirujano dijo que estaba bien su panza nunca la revisó. Al rato me dice mi mujer que quería ir al baño, cuando voy a buscar papel higiénico escucho como una explosión, había roto bolsa, me acerco y veo a mi bebé en el inodoro. Llamo a pedir auxilio y una doctora lo sacó de ahí, luego llevan a mi mujer porque le tenían que hacer cesárea, ella estaba consiente”, relató días atrás a este medio Daniel Molina.

Tanto el testimonio como los médicos involucrados están siendo investigados por la justicia y por Salud Pública.