El concejal Denegri dio su versión respecto al operativo de Gendarmería

Ante la repercusión que tuvo el caso del concejal justicialista de Bella Vista demorado por la caza de dos ciervos en la ciudad de Mercedes, el involucrado solicitó el derecho a réplica para aclarar ciertos puntos.

A continuación se publica el escrito enviado a nuestra redacción.

Esteban Nicolás Denegri, DNI Nº 30.001.747, en mi carácter de ciudadano, personalmente afectado por la información publicada a través de su portal, en la nota: https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2018-5-29-4-0-0-demoraron-a-un-concejal-de-bella-vista-por-la-caza-y-transporte-de-ciervos; como así también en su edición impresa; vengo por este acto, conforme al Derecho Constitucional que me asiste, a reclamar la inmediata rectificación de esa información, solicitando se ajuste a la verdad de los hechos que sucedieron, como seguidamente expongo:

El día 27 de mayo de 2018, la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes nos labró una Infracción (Acta Nº 2278), única y exclusivamente, por no tener el permiso por escrito del campo donde estuvimos cazando. Y como corresponde, ante esa infracción, afrontaremos la multa del caso.

Que falta a la verdad, la frase del Comandante de Gendarmería Juan José Karacic, publicada en su medio gráfico y digital, respecto a que: “No es bueno dispararle a animales indefensos y más aún en riesgo de extinción”. Como expliqué en reiteradas oportunidades, los dos ejemplares cazados eran de ciervo axis, que es una especie exótica (no autóctona), introducida en la Argentina desde la India, que ha proliferado de gran manera en nuestro país, por condiciones del hábitat, clima, etc.. Incluso se considera que es una especie que compite por el territorio a la fauna originaria de Corrientes. Su cacería está autorizada en el territorio de la Provincia conforme a las leyes y decretos vigentes. Por ende, no está en riesgo de extinción. Y no se debe confundir con la especie de ciervo de los pantanos.-

Que no es cierta la frase del Comandante de Gendarmería Juan José Karacic, publicada en su medio gráfico y digital, respecto a que: “Nosotros en estos casos aplicamos las leyes de armas y de caza. Estos cazadores tenían carabinas, algunas tenían la documentación, pero otras no, aunque hay que ser claros, cuando se usa un arma para un fin ilícito como matar a un animal en conservación, se extinguen los beneficios de la ley y deberán explicar la portación”. Al respecto, confirmo que las tres personas involucradas, teníamos al momento del procedimiento: el Carnet de Legítimo Usuario vigente, y la documentación de las tres armas que trasportábamos. Licencias de Caza Mayor y Menor otorgadas por Fauna y Flora de la Provincia de Ctes., con sus respectivos precintos para el transporte de la especie de ciervos axis, los cuales estaban colocados en las piezas capturadas. Es decir, no se han utilizado armas para fines ilícitos, y menos, para matar animales en conservación.-

También corresponde aclarar, que las fotografías difundidas en su medio, corresponde a la suma dos (2) procedimientos totalmente distintos. Es decir, que se observan armas y animales que no pertenecen a nuestra infracción.-

Por último, quiero llamar a la reflexión a las personas que con todo derecho, pueden no compartir esta actividad legal, como yo no comparto ciertas actividades, pero eso no da derecho para hacer juicios de valor sobre nuestras personas, y más aún, sin tener conocimiento de un tema particular como es la cacería, y lo que sucedió en nuestro procedimiento.

Esteban Nicolás Denegri