Una adolescente fue brutalmente atacada por encapuchados para robarle

En Santo Tomé se produjo el domingo un grave robo que casi le cuesta un ojo a una adolescente. Ladrones la tumbaron al piso y la golpearon para robarle un celular y dinero en efectivo.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando una menor de edad caminaba por la vereda cuando fue enfrentada por dos personas encapuchadas, quienes le dieron golpes de puño y patadas.

La víctima terminó con heridas de gravedad en uno de sus ojos, debido a las patadas que recibió, luego que fue tumbada por los agresores, quienes se llevaron su celular y 3000 pesos en efectivo.

Según los vecinos de Santo Tomé, varios adolescentes son blanco de los delincuentes en cualquier momento del día y en diferentes puntos de la ciudad.

La mamá de la joven, de profesión enfermera, hizo una publicación de Facebook a raíz de las múltiples consultas que recibió luego de realizar la denuncia en la Comisaría II.

“Anoche viví una situación muy fea con mi hija. Dos delincuentes, porque eso son, pegadores de mujeres, tumbaron a mi hija al suelo y le patearon hasta casi reventarle un ojo por $3000 y su celular. Indignada e impotente me siento, pero no voy a descansar hasta saber quienes fueron y no me va a temblar nada para que terminen dónde deben estar”, expresó.