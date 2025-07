El grito desesperado del campo correntino: tomates a la basura y precios que se disparan

En las zonas rurales de Goya, Corrientes, a kilómetros del casco urbano, los pequeños productores hortícolas enfrentan una realidad desesperante: toneladas de tomates se tiran a diario porque nadie quiere comprarlas.

El diario El Litoral dialogó con el Sr. Miguel Tomasella, productor goyano de tabaco y tomate, quien dijo que están en un momento de "gran desesperación" porque están tirando la producción a mansalva.

Hace más de 15 días que los verduleros del centro no van a buscar nada al campo. "Estamos tirando tomate, zapallito, pimiento, cherry... Todo se está perdiendo". A esto se suman, las condiciones intransitables de las rutas por la situación climática y la caída de los precios que hacen inviable sostener la actividad.

"Es muy triste llegar a este punto. Uno invierte toda una vida en la tierra. Somos trabajadores que conocemos el esfuerzo de sol a sol, la esperanza puesta en cada cosecha... para terminar enfrentando esta realidad tan injusta", sentenció con dolor.



Tirar comida mientras suben los precios en góndola

El relato pone al descubierto una contradicción que golpea tanto a quienes producen como a quienes consumen: mientras los productores tiran cajones de fruta fresca, el kilo de tomate puede costar entre 1.500 y hasta 6.000 pesos en verdulerías y supermercados.

"Yo produzco con mi señora, sin descanso, de diciembre a diciembre. Porque acá no tenemos vacaciones. Pero hoy un cajón de 20 kilos me lo quieren pagar mil o dos mil pesos, cuando ellos venden el kilo a mil quinientos. ¿Dónde está el equilibrio?", se pregunta indignado. "No entiendo por qué un tomate perfecto acá termina siendo una verdulería. Y ni hablar en un súper".

“Hoy estamos tirando nuestra producción y no entiendo por qué”, lamentó el productor. Además, se preguntó: ¿Dónde está la falla en todo esto? Yo soy productor, lo único que sé hacer es plantar, cuidar la planta y esperar que dé su fruto. Después, todo lo que pasa con esa fruta ya escapa de mis manos. Pero te juro, no tiene sentido lo que vivimos”.

“Vas a una verdulería y encontrás tomates caros, feos, machucados y no se explica cómo llegan así. Acá, en cambio, tenemos fruta fresca, de calidad, y la estamos tirando porque nadie quiere venir a buscarla. Cuando preguntás a los verduleros, te dicen que el tomate no vale nada y te quieren pagar mil o dos mil pesos por un cajón de 20 kilos, mientras ellos venden el kilo a $1.500. ¿Dónde está la lógica?”, se pregunta con indignación.

"Lo mismo ocurre con la hacienda. Acá vienen y te pagan un precio muy bajo, y después, cuando esa carne llega a la góndola, el valor se dispara. Es una realidad que nadie explica y pocos quieren ver. Entiendo que el consumidor también tiene sus gastos, pero desde mi lugar de productor, sé que no podés recuperar lo invertido con un solo viaje de ventas. Nosotros nunca cubrimos los costos con una sola carga de tomates. Por eso estamos como estamos", expresa.

Miguel expresa que están lejos del pueblo y todos los gastos los tiene que cubrir. "Tenemos que pensar en el transporte para ir a la ciudad. Y todo sale plata. Hoy todo está dolarizado. Los insumos cuestan, y varían en función de la demanda también. Y ahí nos planteamos todos los productores: ¿verdaderamente vale la pena invertir tiempo de vida en esto cuando del otro lado no hay apoyo ni respuestas?

"Yo quiero que la ciudadanía se pregunte: ¿Dónde se producen los alimentos?. Y, en definitiva, es en el campo. De acá se saca la comida como la batata, la mandioca y el zapallo", interpela Miguel.

"Nos sentimos completamente abandonados. Carecemos de apoyo. Solo quien trabaja la tierra entiende realmente lo que implica afrontar los costos y sostener una estructura como un tendalero, expresó.



El rol del intermediario: el gran ausente del debate

Uno de los focos del malestar es el intermediario. Según el productor, "ellos ganan más que todos". Mientras el campo invierte y arriesga durante meses, el que compra y revende en la ciudad multiplica el precio sin contemplaciones.

"¿Por qué no hacen una oferta directa al consumidor? Un cajón de 20 kilos a 5.000 pesos. Que a mí me paguen 2.500 y ellos ganen lo mismo. Pero no, quieren pagar mil pesos y después lo venden por 30.000. Y encima, el consumidor termina enojado con nosotros", dice dolido.

Pese a todo, la dignidad no se negocia. A pesar de todo, la dignidad no se negocia. "Yo no quiero limosnas, no quiero que me regalen nada. Solo quiero que me paguen lo justo por lo que produzco. Porque así, simplemente, no se puede vivir. Siento bronca, impotencia... pero seguimos adelante. Lo único que pido es salud, nada más, salud para poder seguir trabajando con mis manos esta tierra que tanto amo y no seguir tirando mi cosecha", exclamó.