Valdés posterga reunión de gabinete y analiza asistir a la asunción de Iguacel

El gobernador Gustavo Valdés postergó hasta la semana próxima la reunión ampliada de gabinete. El encuentro de trabajo se realizaría en Casa de Gobierno. En tanto, el mandatario confirmó que se encontraba analizando la posibilidad de asistir a la asunción del nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel.

Valdés postergó la reunión con su gabinete hasta la próxima semana y no descartó participar del acto de asunción de Javier Iguacel, nuevo ministro de Energía.

“Es una decisión que tiene que ver con el Presidente, es él quien va asignando roles, Aranguren tuvo una difícil relación, que ha ameritado que Macri le solicite la renuncia”, sostuvo.

“Nosotros tenemos una excelente relación con el ingeniero Iguacel, le pedimos por Corrientes así como trabajar en temas que son necesarios para nuestra provincia”, agregó.

“Corrientes es una provincia energética, tenemos que trabajar para conciliar cuentas como lo venimos haciendo con el Presidente y esperamos que haya una relación próspera”, dijo.

Valdés había criticado al ahora ex ministro Juan José Aranguren por no darle a la Provincia lo que esperaba. Detalló, asimismo, que los encuentros fueron infructuosos hasta el momento.

“Con Aranguren nos fue muy mal, no tuvimos el avance que pensábamos”, explicó el mandatario. Pero no se quedó allí, sino que profundizó la crítica: “Todo fue para atrás”.

Ahora, la Provincia insistirá, además, con la caída de la concesión que tiene Transnea. La presentación ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) se hizo tras el colapso energético que se dio en Bella Vista, pero el Gobierno aún espera una respuesta en el corto plazo.

Respecto a los plazos, en tanto, desde la Provincia entienden que el Ente Regulador deberá tomar una decisión en poco tiempo, ya que se cumplieron los días previstos para una respuesta. Corrientes inició gestiones individuales para lograr que se suspenda el contrato de Transnea, pero también lo hizo junto con las otras tres provincias en las que la firma brinda el servicio de transporte eléctrico: Chaco, Formosa y Entre Ríos.

Gabinete

La reunión de gabinete estaba prevista para esta semana, pero ahora se realizaría la próxima semana y en Capital, no en el interior.

El gobernador Valdés definirá en las próximas horas cuándo y dónde se realizará la reunión del gabinete itinerante.

La última vez que se reunió con sus ministros fue el 30 de mayo en Santo Tomé, donde se concretó la primera reunión del gabinete itinerante. Desde el Gobierno anunciaron, ese día, que los encuentros se realizarían cada 15 días lejos de Capital.

“Esta iniciativa la empezamos a llevar adelante en el interior provincial para que los habitantes de distintas localidades puedan empaparse con las problemáticas de manera directa, teniendo en cuenta la cantidad de instituciones intermedias existentes en cada ciudad”, había dicho el mandatario.

Sin embargo, todo indica que Valdés reunirá a su gabinete en Casa de Gobierno.

El mandatario debe analizar con sus ministros los resultados de la última visita del presidente Mauricio Macri.

También se insistiría en la necesidad de apurar el trámite legislativo para el proyecto mediante el cual se crea la empresa estatal de comunicaciones.

La cuestión del trabajo y la interrelación con los intendentes también formarían parte de la agenda.

El Gobierno tiene previsto avanzar en una ambicioso plan de tratamiento de residuos con todos los municipios, entre otros proyectos,.