La oposición impulsa nuevo proyecto de voto joven

Diputados del bloque PJ, y de los monobloques PL y Angel Santos Blanco, presentaron un proyecto de modificación del Código Electoral de Corrientes para habilitar en la provincia el voto joven. Los legisladores indicaron que se sumaron al pedido del gobernador Gustavo Valdés de comenzar a debatir una paulatina reforma electoral.

Los legisladores del bloque opositor presentaron el proyecto en la mañana de ayer e integrará el orden del día. “Promovemos el voto joven, aprovechando que hay consenso para su discusión porque sabemos de declaraciones públicas del Gobernador de comenzar el debate”, expresó a El Litoral el diputado peronista Martín Barrionuevo. Con la iniciativa se intenta incorporar al padrón electoral a jóvenes de 16 años en adelante para que ejerzan su derecho al voto en elecciones provinciales, ya que únicamente lo realizaban en las convocatorias nacionales a las urnas. Es decir, para cargos electivos nacionales, entre ellos, presidente de la Nación.

En Corrientes, en tanto, el peronismo y el autonomismo presentaron en varias ocasiones un proyecto de voto joven.También, el justicialismo impulsó la iniciativa de paridad de género en la Legislatura. Sin embargo, éstas no prosperaron. El entonces gobernador, Ricardo Colombi no había habilitado dicho debate. Su sucesor, en cambio, expresó en la última convención de la UCR la necesidad de avanzar con esta modificación del Código Electoral, como así, debatir la paridad de género, tanto a nivel partidario como parlamentario.

La oposición insistirá con el voto joven con un nuevo proyecto que hoy tomará estado parlamentario en la Cámara baja. Este lleva la firma del bloque peronista, de la liberal Any Pereyra y del radical afín al espacio renovador, Diego Pellegrini, quien conformó el monobloque Angel Santos Blanco.

El expediente que ingresó ayer prevé modificar los artículos 1º, 12, 25 y 125 del Código Electoral de la Provincia de Corrientes.