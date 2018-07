Diabetes: en un año nacieron más de 180 bebés del proyecto “Edugest” en la provincia

En el marco del proyecto Educación en mujeres con diabetes en el embarazo (Edugest) que se está realizando en Corrientes hace poco más de un año, nacieron en la provincia más de 180 bebés. Al respecto habló con El Litoral la coordinadora nacional de esta iniciativa, Silvia Lapertosa, y adelantó que se suma el Hospital Perrando del Chaco a esta actividad de promoción de la salud.

Este trabajo se lleva adelante a través de un acuerdo con la Word Diabetes Foundation y el objetivo es crear conciencia en la población de que ante ciertos síntomas o antecedentes se debe concurrir al obstetra para que haga los análisis correspondientes; si diera positivo, en centros de salud públicos hay un equipo de profesionales que brinda todas las herramientas necesarias para saber cómo actuar, desde qué comer hasta la aplicación de la insulina.

“Más de 180 bebés nacieron en la provincia bajo este programa que se lleva adelante desde el año pasado, en mayo ya empezamos a trabajar. En estos días se suma el Perrando. Estamos trabajando con los hospitales Vidal, Llano, el de Goya, Capital Federal y provincia de Buenos Aires”, dijo la especialista en diabetes.

En este sentido detalló que “entre el Vidal y el Llano hay más de 150 y en el de Goya, unos 30 niños; en el país son más de 350”. Respecto al proyecto, recordó que se entrega a las madres un libro donde “se enseña a comer, cómo cuidarse y los centros de salud cercanos para seguir un control posterior”. También planifican actividades físicas.

En cuanto a los inconvenientes que se han presentado para llevar adelante este proyecto, indicó que “algunas mamás no vuelven al control y se hace una búsqueda del paciente; nos hemos ido hasta el domicilio de las mujeres para insistir en que sigan cuidándose y cuidando a su hijo”.

“El proyecto tiene como fin no sólo hacer un seguimiento del estado de salud, también estamos previniendo enfermedades futuras a la mamá y al bebé. El niño si no tiene el control adecuado puede tener dificultades respiratorias, ponerse amarillo y tener un peso alto”, comentó ayer la doctora Lapertosa a El Litoral.

Respecto al trabajo que realizan los profesionales de la salud, cabe destacar que en la primera consulta lo que se hace es un estudio de glucemia a las embarazadas para obtener un diagnóstico. Las que son diagnosticadas con diabetes gestacional son derivadas al Hospital Vidal o al Llano.

Hay que remarcar que esas mamás que son atendidas durante su diabetes gestacional y tuvieron sus bebés, deben tener un seguimiento porque el 50 por ciento de las que tienen, luego de unos 5 años desarrollan diabetes tipo 2. Muchas piensan que tienen sólo durante el embarazo y se olvidan del control.

El cuidado de la mujer con diabetes gestacional se hacía adentro de las maternidades, ahora se realiza dentro de un proyecto internacional y Corrientes es la provincia que dirige esta iniciativa que se lleva adelante en otras provincias como Buenos Aires y ahora Chaco. Entre las actividades, se entrega y explica un manual donde se detalla cómo tratar la diabetes en el embarazo, se incorporan contenidos de lactancia y también se da un programa informático sobre cómo alimentarse, por ejemplo, un recordatorio de estudios y un kit de juegos para fomentar el conocimiento en este sentido.

El proyecto es coordinado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).