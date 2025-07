Independiente - Empedrado, duelo directo con el objetivo de clasificar

Un duelo directo con la mirada puesta en la clasificación a los cuartos de final, protagonizarán Independiente y Empedrado. El encuentro, uno de los tres programados para este viernes, marcará el inicio de la tercera fecha, de la etapa Definición, del torneo Oficial de Primera División A en al capital correntina.

Empedrado, actual campeón, está cuarto con 32 puntos, mientras que Independiente marcha quinto con 30 unidades.

El objetivo para los dos equipos es sumar y afirmarse entre los ocho equipos que definirán el título de la temporada.

Por su parte, Sacachispas (23) enfrentará a Curupay (41). El Tricolor se ubica en el octavo lugar, última plaza para clasificar, y por eso necesita el triunfo para mantener su lugar en los cuartos de final. En tanto que el Maderero está segundo y ya está clasificado.

Además, Mburucuyá (17) (foto) visitará a Soberanía (3) que prácticamente está descendido.

La fecha se completará el sábado con la disputa de cinco partidos, entre ellos la presentación del puntero Mandiyú.

Luego de la fecha prevista para este viernes y sábado, quedarán solamente cuatro para concluir la etapa de clasificación.

El Ascenso

La fecha 3 de la fase Definición de la Primera B dará inicio este viernes con el desarrollo de tres partidos.

En los cruces programados están en juego la lucha por llegar a la Promoción. Los equipos que luchan por los dos ascensos: Doctor Montaña (32 puntos), Yaguareté (29), Rivadavia (29) y San Marcos (27) recién se presentarán el sábado.

Programación

El programa de partidos correspondientes a la tercera fecha, de la etapa Definición, para la Primera División A y B es el siguiente:

Viernes

Cancha de Boca Unidos: 13.30 Quilmes vs. Villa Raquel (1º B) y 15.30 Independiente vs. Empedrado (1º A).

Cancha de Lipton: 14.00 Peñarol vs. Alvear (1º B) y 16.00 Soberanía vs. Mburucuyá (1º A).

Cancha de Sportivo: 14.00 Barrio Quilmes vs. San Jorge (1º B) y 16.00 Curupay vs. Sacachispas (1º A).

Sábado 19

Cancha de Huracán: 13.30 Doctor Montaña vs. San Marcos (1º B) y 15.30 Mandiyú vs. Sportivo (1º A).

Cancha de Ferroviario: 14.00 Ferroviario vs. Lipton (1º A) y 16.00 Cambá Cuá vs. Boca Unidos (1º A).

Cancha de Libertad: 14.00 Invico vs. Talleres (1º A) y 16.00 Libertad vs. Huracán (1º A).

Cancha de Lipton: 15.00 Rivadavia vs. Yaguareté (1º B).