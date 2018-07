San Roque: inauguraron el 19º Centro de Ex Combatientes de la provincia

Se inauguró ayer el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de San Roque, para el que la Provincia invirtió $4.200.000, constituyendo éste el decimonoveno sitio con estas características en territorio correntino.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Seguridad provincial, Juan José López Desimoni; el intendente Raúl Hadad; el director provincial de Malvinas, José Galván; la presidenta del centro local, Silvia Domínguez, entre otras autoridades provinciales, ex soldados y vecinos.

El edificio cuenta con un Salón de Usos Múltiples (SUM), tres baños, una cocina y un quincho con parrilla. Las instalaciones estarán a disposición de los ex combatientes para que puedan desarrollar diferentes actividades sociales, deportivas y comunitarias.

Durante la ceremonia, la presidenta del Centro, Silvia Domínguez, instó a los establecimientos educativos a acercarse y difundir la “Causa Malvinas” a los más pequeños. De este modo, puso a disposición de los docentes material bibliográfico para que la historia de la gesta llegue a toda la comunidad a través de los estudiantes.

Por su parte, Hadad destacó la valentía de los héroes correntinos. “Es un hermoso momento para repensar el coraje y el desinterés que pusieron ustedes al ir a defender nuestra patria. Hoy vivimos tiempos diferentes y debería servirnos para tomarlos de ejemplo y traspasarlos a nuestro tiempo para construir una sociedad mejor”, dijo el jefe comunal.

Finalmente, López Desimoni recordó que la “Causa Malvinas” es política de Estado para el Gobierno de Corrientes. “Traigo el saludo del gobernador Gustavo Valdés, que por razones de agenda no pudo estar acá, pero a través de sus decisiones respalda continuamente a la ‘Causa Malvinas’”, resaltó el ministro.

La velada finalizó con chamamé y almuerzo.