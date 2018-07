Con un gol de carambola, Suecia le ganó a Suiza y lo dejó afuera

El seleccionado de Suecia consiguió el pasaporte a los cuartos de final de la Copa Mundial de Rusia 2018 por primera vez en casi 24 años, al vencer ayer a su par de Suiza por la mínima diferencia (1-0), en un partido disputado en San Petersburgo.

El encuentro fue disputado con cautela por ambas formaciones desde los primeros minutos.

Los suecos echaron mano de la fórmula que mejor le ha funcionado hasta el momento: replegarse, defender con solidez y golpear de contraataque. Suiza, por lo tanto, fue un equipo más activo sobre el terreno de juego cuando ha tenido el balón. Sin embargo, el planteamiento reactivo del conjunto de Janne Andersson resultó más fértil, ya que de las pocas situaciones de peligro generadas, las mejores correspondieron al equipo ganador.

Esa especie de guerra de desgaste entre ambos seleccionados, conforme avanzaba el cronómetro, empezó a vislumbrar destellos de posibles momentos desequilibrantes, pero tanto las malas definiciones de unos como la buena suerte de otros no podían romper la paridad.

Entonces debió intervenir la fortuna. Emil Forsberg, que hasta ayer no había estado a la altura de la etiqueta de gran estrella con la que llegó a Rusia, recibió el balón al borde del área y su potente remate se desvió en Manuel Akanj para descolocar al arquero Sommer y clasificar a su equipo a la siguiente ronda del certamen, ya que el resultado no se alteró más, a pesar de la insistencia suiza para igualar el marcador y forzar al menos la prórroga.